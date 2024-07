Theo Jacobi vor EM-Halbfinale im Interview: "Es fehlt nicht mehr viel."

Die männliche Jugend-Nationalmannschaft kämpft bei der Beachhandball-EM um die Medaillen. Kapitän Theo Jacobi war nach dem Viertelfinalsieg gegen Portugal überglücklich und schwärmte von dem Teamgeist der deutschen Auswahl. Im Halbfinale gegen Spanien (Sonntag, 10:00 Uhr) geht es gegen Spanien um das Endspiel.

Theo, Gratulation zum Halbfinaleinzug. Was sagst du zu diesem Spiel?

Theo Jacobi: Wahnsinn! Was ein geiles Team! Ich bin so stolz auf die Jungs. Es ist einfach nur geil!

Wie ist es euch gelungen, dem Druck in diesem alles entscheidenden Spiel standzuhalten und so eine Leistung abzurufen?

Wir konnten uns gut auf die Portugiesen einstellen, denn wir haben in der Vorrunde schon gegen sie spielen dürfen. Wir hatten Emotionen und Motivation, was wir jedes Spiel versuchen, reinzubringen und durch dieses Teamwork und unser Motto "jeder für jeden" konnten wir gewinnen.

Was macht euch spielerisch stark?

Ich glaube, dass wir ein extrem schnelles Spiel haben, wir schalten schnell um, sodass wir darüber schon viele Tore machen. Und unsere starke Abwehr.

Du spielst in der Abwehr. Wie groß war die Umstellung von der Halle auf den Sand, wo körperlos gedeckt wird?

Ich muss sagen: Man kann aus dem Beachhandball extrem viel für dem Hallenhandball mitnehmen. Das Verteidigen in der Unterzahl zum Beispiel, deswegen muss beim Beachhandball noch einmal jeder für jeden kämpfen und jeder den einen Schritt mehr machen, füreinander. Das hilft für die Halle.

Wir drei in der Abwehr - Thure, Kristian und ich - sind ein richtiges Team geworden über die Vorbereitung in Frankreich und die EM. Es ist einfach nur geil, mit den Jungs in der Abwehr zu stehen,

Im Halbfinale wartet Spanien. Was ist drin?

Spanien ist ein sehr starker Gegner, aber ich glaube, wenn wir das, was wir gegen die Portugiesen gezeigt haben, wieder zeigen und die Motivation und Emotion mitnehmen, ist ganz viel möglich. Dann können wir es schaffen, sie zu schlagen.

Was bedeutet es dir, diese Europameisterschaft zu spielen?

Wahnsinn! Ich bin ganz, ganz stolz. Das ist eins der Highlights, die ich als junger Spieler haben werden. Wir sind ein geiles Team und es ist super hier in Varna! Einfach Wahnsinn!

Wie groß ist der Traum von der Weltmeisterschaft im nächsten Jahr und den Olympischen Jugend-Spielen?

Man hat es im Hinterkopf, aber unser klares Ziel ist es, erst einmal hier abzuliefern. Wir wollen unbedingt in die Top Drei kommen; das ist schwer, aber wirklich möglich. Es fehlt nicht mehr viel (lacht).

jun

Große Unterstützung: Familien und Freunde unterstützen die Spieler in Varna. Von Theo Jacobi sind Eltern und sein jüngerer Bruder Kalle vor Ort. jun