"Themen verdichten sich, dass wir die Champions League nicht in unserem Stadion spielen"

Union Berlin spielte die erfolgreichste Serie seiner Vereinsgeschichte. Präsident Dirk Zingler äußerte sich in einem Saison-Abschlussinterview des Klubs auch zum möglichen Spielort in der Champions League.

Beim 1. FC Union Berlin befinden sich Trainer, Spieler, Mitarbeiter und Anhänger allmählich in der Phase, in der sie die Ergebnisse der Spielzeit 2022/23 richtig realisieren und genießen können.

Dirk Zingler betrifft das auch. Der seit 19 Jahren amtierende Präsident traf sich mit Kommunikationschef Christian Arbeit vor der Klubkamera zum Saison-Abschlussinterview. Dabei sagte Zingler im ersten Teil über…

…den Jubel über das Erreichen der Champions League: "Es war anders als beim Aufstieg 2019. Er hatte eine andere Emotionalität. Viele arbeiten hier seit 19 Jahren zusammen und wir haben es von der Oberliga in die Champions League geschafft. Der Weg, den wir gehen, ist unfassbar. Wir genießen das beim Arbeiten und freuen uns auf das, was kommt."

…die Anspannung in seiner Loge beim letzten Heimspiel gegen Werder Bremen (1:0): "Wir haben vorsichtshalber in der Halbzeit auf die Saison angestoßen. Weil wir nicht wussten, ob wir nach dem Spiel noch richtig Lust haben, anzustoßen. Es war besonders, auch für die Mannschaft, unter dieser Drucksituation trotzdem zu siegen."

Es ist hochverdient und nicht zufällig. Wir gehören genau auf Platz vier. Dirk Zingler über Unions Platzierung in der Abschlusstabelle

…die Konstanz im Laufe der Meisterschaft: "Wir sind gut reingekommen. Fußball vom oberen Teil der Tabelle macht mehr Spaß. Nur an zwei von den 34 Spieltagen waren wir schlechter als Platz vier, nie schlechter als Rang fünf. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist für mich eine brutale Konstanz. Das drückt für mich Stabilität im Staff und in der gesamten Organisation aus. Wir haben uns immer in diesen Regionen aufgehalten. Das heißt für mich, dass es hochverdient und nicht zufällig ist. Wir gehören genau auf Platz vier."

…den Spielort in der Champions League: "Es stehen Entscheidungen der UEFA aus. Aber natürlich sind wir permanent im Austausch. Die grundsätzliche Aussage steht. Immer wenn es geht, spielen wir zu Hause in der Alten Försterei. Das ist eine politische und inhaltliche Aussage. Das soll und muss ausdrücken, dass wir nicht aus kommerziellen Gründen woanders hingehen oder hin und her springen wollen."

…den Unterschied zu den stattgefundenen Europa-League-Spielen in der Alten Försterei: "Wichtig wäre, dass wir zumindest das anbieten können, was wir im letzten Jahr angeboten haben. Das stellt sich zurzeit als schwierig heraus, weil die Bedingungen der UEFA in der Champions League so sind, dass wir die Karten, die wir selbst verteilen können, erheblich reduzieren müssten. Parallel dazu sind die Mitgliederzahlen gestiegen (auf 56.000 - Anm. d. Red.). Wir können für die Alte Försterei noch nicht mal ein theoretisches Angebot machen, dass jedes Mitglied ein Spiel besuchen kann."

Union will sich bei der Stadionfrage nicht hinter der UEFA verstecken

…die Tendenz in Richtung Olympiastadion: "Wir wissen nicht, ob das Stehplatzprogramm fortgeführt wird. Es könnte sein, dann aber wahrscheinlich mit Klappsitzen. Auch das können wir nicht erfüllen. Zurzeit verdichten sich die Themen, dass wir die Champions League nicht in unserem Stadion spielen."

…die eigene Entscheidung in Sachen Stadion: "Ich will die Entscheidung nicht von der UEFA fällen lassen, weil ich mich dahinter nicht verstecken möchte. Am Ende müssen wir mutig genug sein, selbst eine Entscheidung zu treffen - auch mit dem Wissen, dass Menschen dann traurig sind, weil nicht in der Alten Försterei gespielt wird. Wenn wir alle Informationen haben, warte ich nicht auf das Ergebnis der UEFA. Dann entscheiden wir selbst."

Wir werden immer ein zu kleines Stadion haben, auch wenn es ausgebaut ist und 36.000, 37.000 Zuschauer fasst. Dirk Zingler über die Stadiondiskussion

…die zu kleine Alte Försterei (Fassungsvermögen 22.012 Besucher): "Wir werden immer ein zu kleines Stadion haben, auch wenn es ausgebaut ist und 36.000, 37.000 Zuschauer fasst. Das ist kein Alleinstellungsmerkmal. Bei allen erfolgreichen Vereinen ist das Stadion zu klein. Überall könnten Vereine mehr Karten verkaufen - und nur an ihre Mitglieder. Das wird uns auf Jahre begleiten und nie wieder anders werden."

…die Stadion-Diskussionen mit den Fans: "Ich diskutiere das ganz viel auf Treffen mit Fanclubvertretern. Wir können aber nicht nur mit den Menschen reden, die einen gesicherten Zugang zu Karten haben. Wir müssen auch Entscheidungen für die vielen Tausend Unioner treffen, die nicht organisiert oder Mitglieder in einem Fanclub sind."

…seine Wahrnehmungen von der WM in Katar: "Man hat in der WM-Zeit die Begeisterung auf der Welt gesehen. Ganz Südamerika stand hinter Argentinien, die ganze afrikanische und arabische Welt hinter Marokko. Ich fand bedauerlich, wie wir deutschen Miesepeter versucht haben, zu moralisieren und die WM schlecht zu machen. Wir machen uns unser Leben selbst schwer. Wir verändern nichts damit."