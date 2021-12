Theis zurück in der Starting Five - Sechster Sieg in Serie für die Rockets

Die Houston Rockets kommen immer weiter aus dem Keller der Western Conference. Mit Daniel Theis in der Startformation gelang der sechste Sieg in Serie. Die NBA am Montagmorgen.

Nach dem katastrophalen Saisonstart mit 16 Niederlagen in 17 Spielen verbesserten die Rockets durch das 118:108 gegen die New Orleans Pelicans am Sonntag ihre Bilanz auf 7:16. Sechs Siege am Stück, das ist aktuell die längste Serie in der NBA, nachdem der Lauf der Phoenix Suns kürzlich endete. Nationalspieler Daniel Theis kam mal wieder von Beginn an zum Zug und in seinen etwas weniger als 17 Minuten auf zwölf Punkte, drei Rebounds und eine Vorlage.

Der frühere Bamberger stand erstmals seit dem 22. November wieder in der Starting Five, nachdem der Neuzugang zuletzt sogar aus der Rotation der Texaner gerutscht und in vier von fünf Spielen gar nicht zum Einsatz gekommen war. Punktbester Spieler bei Houston, das nun schon Drittletzer im Westen ist, war Christian Wood (23 Zähler), bei den Gästen ragte Brandon Ingram mit gar 40 Punkten heraus.

Siakam, Bridges und Mitchell herausragend

Auch Isaac Bonga verbuchte mit seinem Team einen Sieg. Beim 102:90 der Toronto Raptors gegen die Washington Wizards, für die Bonga bis zur vergangenen Saison gespielt hatte, kam er allerdings nur für 91 Sekunden zum Einsatz und in dieser Zeit auf einen Punkt und einen Rebound. Pascal Siakam (31 Punkte) war Matchwinner für die Kanadier, während Miles Bridges (32) die Charlotte Hornets zum 130:127 in Atlanta führte. Donovan Mitchell (35) lieferte beim 109:108-Thriller der Utah Jazz in Cleveland eine Galavorstellung ab.