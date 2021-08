Theis vor Wechsel nach Houston

Daniel Theis wird die Chicago Bulls nach nur wenigen Monaten wieder verlassen und bei den Houston Rockets anheuern.

Geht seine dritte Station in der NBA an: Daniel Theis. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Der Nationalspieler und frühere Bamberger BBL-Profi wird nach einer Meldung des "Houston Chronicle" und von ESPN bei den Rockets einen Vierjahresvertrag über 35,6 Millionen Dollar (rund 30 Millionen Euro) erhalten.

Theis war im März nach dreieinhalb Jahren bei den Boston Celtics zu den Bulls gewechselt. Da der 29-Jährige in diesem Sommer vertragslos war, verzichtete Theis auf eine Teilnahme an den Olympischen Spielen.

Weiter ohne neuen Vertrag sind die Nationalspieler Dennis Schröder (zuletzt Los Angeles Lakers), Isaiah Hartenstein (Cleveland Cavaliers) sowie die Tokio-Fahrer Moritz Wagner (Orlando Magic) und Isaac Bonga (Washington Wizards).

Lonzo Ball nach Chicago

Bei den Bulls ändert sich so einiges in dieser Free Agency. Der Altmeister wurde sich mit Point Guard Lonzo Ball von den New Orleans Pelicans einig (4 Jahre, 85 Mio. Dollar) und zieht auch Flügelspieler Alex Caruso von den Lakers an Land (4 Jahre, 37 Mio. Dollar).

Der Tscheche Tomas Satoransky und Garrett Temple treten den Weg nach New Orleans an.