Theis vor Unterschrift bei den Pelicans

Daniel Theis hat einen neuen Verein gefunden: Der deutsche Center wird in der kommenden Saison für die New Orleans Pelicans auflaufen.

Erst Olympia, dann New Orleans: Daniel Theis hat einen neuen Verein gefunden. NBAE via Getty Images

Beim Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft am Samstag in Köln gegen Frankreich (klare 66:90-Niederlage) kam Daniel Theis noch nicht zum Einsatz. Genau wie die Brüder Franz und Moritz Wagner. Grund war die Vertragssituation der drei Profis, die in der NBA noch keinen neuen Kontrakt unterzeichnen konnten. Daraus entstehen Schwierigkeiten mit der Versicherung, wie der Verband bekanntgab.

Dieses Problem hat sich nun aber fast gelöst. Die Wagner-Brüder haben schon in Orlando unterschrieben und auch Theis hat seine Zukunft geklärt: Wie der gewohnt bestens informierte Adrian Wojnarowski von ESPN berichtet, wird der 32-Jährige einen Einjahresvertrag bei den New Orleans Pelicans unterschreiben.

In der vergangenen Saison spielte Theis bei den Los Angeles Clippers, kam 59-Mal in der Regular Season zum Einsatz, machte im Schnitt 6,3 Punkte und griff sich 4,1 Rebounds (17,1 Minuten im Schnitt). In den Playoffs machte der Deutsche dann nur ein Spiel. Mehr Einsatzzeit erhofft sich der Big Man nun in New Orleans.

Erst Olympia, dann New Orleans

Theis geht damit schon in sein achtes Jahr in der NBA. Bisher spielte er für die Boston Celtics, die Chicago Bulls, die Houston Rockets, die Indiana Pacers und eben zuletzt die Clippers aus LA. Somit sind die Pelicans das sechste NBA-Team für den Deutschen.

Bevor Theis allerdings das neue Kapitel starten wird, steht ein ganz besonders Highlight auf dem Programm: Der Center spielt mit der deutschen Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen in Pairs. Als amtierender Weltmeister hat sich das DBB-Team natürlich einiges vorgenommen.