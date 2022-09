Theis vor Spanien: "Natürlich wollen wir jetzt Gold"

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft hat die Vorbereitung auf das EM-Halbfinale gegen Spanien aufgenommen. Jetzt will das DBB-Team den ganz großen Wurf.

Daniel Theis will mit Deutschland ins Finale der Heim-EM. picture alliance / Christina Pahnke / sampics

Die Partys fielen etwas kleiner aus. Sowohl nach dem berauschenden und historischen 107:96-Sieg gegen Griechenland, durch den Deutschland ins Halbfinale vorgestoßen ist, als auch den 29. Geburtstag von Dennis Schröder am Donnerstag hat das DBB-Team nicht größer gefeiert. Bundestrainer Gordon Herbert hatte sowieso schon klargestellt, dass die Geschichte um seine Kreditkarte, um die Kapitän Schröder - nach dem Vorbild des italienischen Coachs Gianmarco Pozzecco - gebeten hatte, ein Scherz war.

Die Seriosität wird gewahrt, erst recht mit dem Startschuss für die Vorbereitung auf das Halbfinale gegen Weltmeister Spanien. Am Donnerstag nahmen alle zwölf Spieler am Training teil, also auch die zuletzt angeschlagenen Franz Wagner, Nick Weiler-Babb und Johannes Voigtmann. Die Stimmung ist gut, das Selbstvertrauen groß. Inzwischen aber auch die Erwartungen.

"Vor der EM war eine Medaille das Ziel. Natürlich wollen wir jetzt Gold", sagt Daniel Theis. Nachdem sich mit Slowenien der nächste Topfavorit aus dem Turnier verabschiedet hat. Medaillenlos aus dem Wochenende zu gehen, wäre angesichts der derzeitigen Euphorie und des übrigen Teilnehmerfeldes nach dem Aus des nächsten Topfavoriten Slowenien nun schon eine Enttäuschung.

Doch ein Selbstläufer wird das Duell mit den Iberern keinesfalls, auch wenn der dreimalige Europameister einen Umbruch vollzogen hat und einige Gesichter der goldenen Generation aus den 2010er Jahren nicht mehr dabei sind. "Spanien hat eine unglaubliche Basketball-Kultur. Sie spielen guten Basketball. Es ist ein Halbfinale, es wird natürlich ein toughes Spiel", erwartet Johannes Thiemann. Schröder betont: "Das ganze Team ist ready."