Theis und Schröder tauschen die Vereine

Die Trades in der NBA nehmen noch einmal Fahrt auf. Dallas hat sich von Kristaps Porzingis getrennt - der Lette wechselt zu den Washington Wizards. Daniel Theis und Dennis Schröder tauschen die Vereine.

Mit dem Trade von James Harden nach Philadelphia und dem Wechsel von Ben Simmons nach Brooklyn im Gegenzug gab es bereits den ersten richtig dicken Tausch. Wenig später gab NBA-Kenner Adrian Wojnarowski von ESPN die nächsten sehr interessanten Trades bekannt: Die beiden deutschen Nationalspieler Daniel Theis und Dennis Schröder tauschen nämlich die Vereine.

Für Theis geht es somit zurück zu den Boston Celtics, wo er bereits von 2017 bis März 2021 gespielt hatte. Nach einem kurzen Intermezzo in Chicago zog es ihn im Sommer nach Houston, wo er in 26 Spielen (21 von Beginn an) auf 8,4 Punkte im Schnitt kam. Nun kehrt er zurück zu den Kelten, wo er aber nicht mehr auf Landsmann Schröder trifft. Denn der Aufbauspieler schließt sich im Tauschgeschäft den Rockets an.

Im Sommer zog es den 28-Jährigen von den Los Angeles Lakers zu den Celtics. Dort konnte er mit im Schnitt 14,4 Punkten in 49 Spielen (25 von Beginn an) durchaus überzeugen. Es wird vermutet, dass Schröder dann zum Buyout-Kandidaten wird. Eventuell könnte es dann sogar im Sommer wieder zurück zu den Lakers gehen. Denn im Winter passiert um Team um Topstar LeBron James nichts mehr, das wurde mittlerweile bestätigt.

Mavs geben Porzingis ab

Passiert ist aber noch etwas in Dallas. Denn die Mavericks geben Porzingis an die Washington Wizards ab. Im Gegenzug bekommen die Mavs Spencer Dinwiddie und Davis Bertans. Allerdings müssen die Texaner noch einen Zweitrundenpick an die Wizards abtreten.

Im Januar 2019 wechselte Porzingis nach Dallas - dort tat er sich allerdings auch aufgrund einiger Verletzungen immer wieder schwer. "Das Einhorn" verpasste viele Spiele, konnte mit seiner Punkteausbeute um die 20 Zähler auf dem Papier aber schon überzeugen. Insgesamt hatten sich die Mavericks aber sicher mehr erhofft, Porzingis sollte zusammen mit Luka Doncic wieder für rosigere Zeiten sorgen. Nun ist das Kapitel des Letten bei den Mavs vorbei.

Harrell zieht es nach Charlotte

Porzingis geht nun in Washington auf Korbjagd. Dort wird er im Übrigen nicht mehr auf Montrezl Harrell treffen, denn der wurde nach Charlotte getradet. Einer der besten sechsten Männer der Liga wurde erst im Sommer im Rahmen des Deals um Russell Westbrook zu den Lakers nach Washington getradet.