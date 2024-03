Theis und Clippers weiter auf Playoff-Kurs - Wichtiger Sieg für die Lakers

Daniel Theis und die Los Angeles Clippers mussten schon wieder bei den Portland Trail Blazers antreten und gewannen erneut. Die Spitzenteams gaben sich insgesamt keine Blöße, die Lakers verbuchten einen wichtigen Sieg. Die NBA am Samstagmorgen.

Auch das zweite Duell zwischen Portland Trail Blazers und den Los Angeles Clippers innerhalb von 48 Stunden ging an die Kalifornier. Diesmal gewann das Team um Daniel Theis mit 125:117 und sicherte weiter den vierten Platz im Westen (44-25). Die Playoffs rücken immer näher.

Der deutsche Weltmeister kam in 20 Minuten auf sechs Punkte, vier Rebounds und einen Assist. Angeführt wurden die Clippers von Paul George (31 Punkte).

Celtics geben sich keine Blöße - Wemby ist nicht genug

Das beste Team der Liga sind weiter die Boston Celtics, die ihre Bilanz nach einem 129:102 bei den abgeschlagenen Detroit Pistons (12-58) auf 56-14 ausbauten. Bester Werfer beim achten Sieg in Folge der Gäste war Jaylen Brown mit 33 Punkten.

Während die Pistons gemeinsam mit den Washington Wizards das schlechteste Team im Westen bleiben, behielten die San Antonio Spurs (15-55) diese Stellung im Osten - trotz einer erneut starken Vorstellung von Rookie Victor Wembanyama. Der Nummer-eins-Pick steuerte gegen die Memphis Grizzlies zwar 31 Punkte und 16 Rebounds bei, konnte die knappe 97:99-Niederlage aber nicht verhindern. Jaren Jackson Jr. (28 Punkte) gelang der entscheidende Zwei-Punkte-Wurf rund zwei Sekunden vor der Schlusssirene.

Gilgeous-Alexander führt OKC zum nächsten Sieg - Davis überragt bei Lakers-Erfolg

Am anderen Ende der Tabelle befinden sich die Oklahoma City Thunder (49-20), die mit einem erneut starken Shai Gilgeous-Alexander mit einem 123:103 bei den Toronto Raptors den vierten Sieg in Serie feierten. In der Spitzengruppe halten sich auch weiter die Minnesota Timberwolves, die den Cleveland Cavaliers (91:104) die zweite Niederlage in Folge zufügten.

Die Los Angeles Lakers verbesserten ihre Bilanz dank eines überragenden Anthony Davis (23 Punkte, 19 Rebounds) durch ein 101:94 bei den Philadelphia 76ers auf 38-32. LeBron James kam auf 20 Punkte.

Damit verdrängten die Lakers die Golden State Warriors auf Platz zehn im Westen und sind weiter auf Kurs Play-in Tournament. Das Team um Stephen Curry zeigt sich dagegen nicht konstant in seinen Leistungen. Gegen die Indiana Pacers, bei denen Tyrese Haliburton 26 Punkte und 11 Assists auflegte, gab es nur ein 111:123. Currys Double-Double (25 Punkte, 10 Rebounds) reichte nicht aus.

Einen Dämpfer um die direkte Playoffs-Qualifikation mussten die Miami Heat (38-32) gegen die New Orleans Pelicans (43-27) hinnehmen (88:111).