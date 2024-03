Theis und Clippers verbuchen Pflichtsieg - Durant überholt O'Neal

Daniel Theis zeigt ein starkes Spiel, die Playoffs mit den Clippers rücken näher. Kevin Durant stößt in ganz andere Sphären vor. Die NBA am Donnerstagmorgen.

Abklatschen nach dem Spiel: Kevin Durant. NBAE via Getty Images

Weltmeister Daniel Theis hat mit seinen Los Angeles Clippers einen Pflichtsieg eingefahren. Das Team aus Kalifornien gewann am Mittwochabend (Ortszeit) bei den Portland Trail Blazers 116:103 und festigte den vierten Platz in der Western Conference. Die direkte Qualifikation für die Playoffs rückt damit immer näher.

Theis zeigte sich treffsicher und verwandelte drei seiner vier Würfe aus dem Feld, darunter beide Versuche für drei Punkte. Am Ende standen für den 31-Jährigen in 20 Minuten Einsatzzeit zehn Punkte und fünf Rebounds zu Buche. Bester Werfer war Paul George mit 27 Zählern, James Harden überzeugte mit 19 Punkten und starken 14 Assists.

Durant zufrieden mit unschönem Sieg

Achter im Westen sind die Phoenix Suns, denen ein 115:102 gegen die Philadelphia 76ers und damit ein wichtiger Erfolg im Kampf um die Playoffs gelang. Nicht immer schön, aber effektiv - so ließ sich das Spiel für die Suns zusammenfassen. Und so beschwerte sich Kevin Durant auch nicht: "Es geht darum, Siege zu holen. Wir wollen einfach Spiele gewinnen", sagte der 35-Jährige. "Ich weiß, dass es manchmal darum geht, wie man gewinnt, aber zu diesem Zeitpunkt der Saison müssen wir einfach Siege einfahren."

Er selbst steuerte 22 Punkte bei - und überholte damit in der "ewigen" Scorerliste die Legende Shaquille O'Neal. Der zweimalige NBA-Champion und dreimalige Olympiasieger belegt mit 28.610 Punkten nun Rang acht - zwei Plätze und knapp 3000 Punkte trennen Durant noch von Dirk Nowitzki. Der nächste auf der Liste vor Durant ist Wilt Chamberlain, der 31.419 Punkte hat.

Celtics müssen am Ende zittern - Rekord für Curry

Im Topspiel des Abends rettete Rekordmeister und Ligaprimus Boston Celtics in eigener Halle einen Sieg gegen die Milwaukee Bucks über die Ziellinie. Boston gewann am Ende knapp mit 122:119, obwohl die Celtics mit einer souveränen 18-Punkte-Führung in das letzte Viertel gegangen waren. Milwaukee musste erneut auf seinen Star Giannis Antetokounmpo verzichten, der mit einer Oberschenkelverletzung ausfiel.

Beim ungefährdeten 137:116-Erfolg der Golden State Warriors gegen die Memphis Grizzlies stellte Stephen Curry den nächsten Rekord auf: Zwar erzielte er nur 14 Punkte, verwandelte dabei aber vier von sieben Dreierversuchen, sein Dreierkonto über die gesamte Saison gesehen baute er damit auf 301 erfolgreiche Distanzwürfe aus - zum fünften Mal erreichte er in einer Saison die 300er Marke in einer Spielzeit, das schaffte noch kein Spieler vor ihm. Beste Scorer für die Dubs waren Jonathan Kuminga (26) und Klay Thompson (23), ein viertelübergreifender 22:0-Lauf gegen Ende des zweiten und zu beginn des dritten Viertels entschied die Partie.