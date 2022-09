Theis über Giannis: "Die ganze Defense muss da stehen, alle fünf"

Am Dienstagabend (20.30 Uhr) spielt die deutsche Basketball-Nationalmannschaft gegen Griechenland. Mittel müssen Daniel Theis und Co. dann vor allem gegen Giannis Antetokounmpo finden.

Er gehört seit Jahren zu den besten Spielern der Welt - nun bekommt es die deutsche Nationalmannschaft mit Giannis Antetokounmpo zu tun. Der NBA-Superstar setzte sich mit der griechischen Auswahl unerwartet schwer gegen Tschechien durch (94:88). Trotzdem gehört Griechenland mit dem 27-Jährigen zu den Titel-Topfavoriten, erst recht nach dem Achtelfinal-Aus von Serbien.

Antetokounmpo zeigte vor allem nach der Pause gegen die mutigen Tschechen, was seine Stärken sind. Allen voran sein unwiderstehlicher Zug zum Korb. "Du kannst Giannis nicht 1:1 verteidigen. Die ganze Defense muss da stehen, alle fünf", sagt Daniel Theis, der schon des Öfteren in der NBA auf den "Greek Freak" getroffen ist. "Seine Rolle ist hier vielleicht noch größer."

Auf welche Weise die DBB-Auswahl dem Top-Spieler beim Kampf um das Halbfinale begegnen will, ließ Bundestrainer Gordon Herbert am Montag offen. "Wir fordern die besten Teams und die besten Spieler der Welt. Es geht darum, Giannis zu kontrollieren. Ich weiß nur noch nicht wie", sagte der 63-Jährige in der ihm eigenen Art. Tschechien praktizierte im lange offenen Achtelfinal-Duell am Sonntag eine Zonen-Verteidigung und bremste Griechenland damit zumindest drei Viertel aus. Antetokounmpo stand zur Pause sogar nur bei mageren vier Punkten.

Es ist natürlich ein großartiges Team. Wir können keinen unterschätzen. Daniel Theis

Ein anderes Mittel: die Mitspieler in Schach halten. "Es ist bei ihm genauso wie bei LeBron James. Die werden ihr Spiel machen - im Endeffekt musst du versuchen, die anderen herunterzuschrauben. Giannis zu stoppen, ist fast unmöglich", sagt Kapitän Dennis Schröder - auch er kennt den Superstar aus der NBA. Ein probates Mittel, denn auch wenn Antetokounmpo der dominierende Akteur bei den Griechen ist (im Schnitt 29 Punkte und 9,2 Rebounds pro Spiel), haben die Griechen mit Tyler Dorsey oder Kostas Sloukas weitere starke Akteure: "Es ist natürlich ein großartiges Team. Wir können keinen unterschätzen."

Mut können die Deutschen jedenfalls aus den starken Vorrunden-Auftritten gegen Frankreich, Litauen und Bosnien-Herzegowina schöpfen. Auch Slowenien mit Luka Doncic boten die Gastgeber lange Zeit die Stirn. Klar ist aber, dass sich das Herbert-Team keinen Einbruch leisten darf wie beim Achtelfinale gegen Montenegro, als es trotz einer 24-Punkte-Pausenführung am Ende nochmal spannend wurde. "Wir müssen konsequenter sein", forderte Schröder.