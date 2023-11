Theis steht vor Wechsel zu den Clippers

Daniel Theis hat mit der deutschen Nationalmannschaft einen überragenden Sommer erlebt. In der NBA läuft es für den Center gar nicht, weswegen sich nun ein Wechsel anbahnt.

Daniel Theis war einer der wichtigsten Spieler der deutschen Nationalmannschaft im Sommer. Der Center hatte großen Anteil daran, dass die DBB-Auswahl zum ersten Mal in der Geschichte WM-Gold holte. Kumpel und Teamkollege Dennis Schröder hat Theis als "Anker in der Defensive" bezeichnet.

Dieser Anker wäre der Deutsche auch gerne in Indiana. Das Problem nur: Dort kommt der 31-Jährige so gut wie gar nicht zum Einsatz. In den elf Saisonspielen der Pacers spielte der Center nur einmal für acht Minuten, machte in dieser Zeit zwei Punkte. Alle anderen zehn Begegnungen verbrachte er auf der Bank. Im vergangenen Jahr kam er, auch verletzungsbedingt, auf nur sieben Spiele in der NBA.

Das ist für den Weltmeister natürlich eine sehr unbefriedigende Situation. Nun bahn sich aber ein Wechsel an. Laut NBA-Insider Adrian Wojnarowski hat Theis sich mit Indiana auf einen Buyout, also eine Vertragsauflösung geeinigt. Der Deutsche plant nun, einen neuen Vertrag bei den Los Angeles Clippers zu unterschreiben.

Plumlee fällt erst einmal aus

Der Deal würde durchaus Sinn ergeben, denn Mason Plumlee, der Back-up-Center der Clippers, hat sich am Knie verletzt und fällt vorerst aus. Somit hat Los Angeles mit Ivica Zubac aktuell nur einen fitten Center im Aufgebot. Theis würde also perfekt in diese Lücke passen und könnte im Team um Kawhi Leonard, Paul George, Neuzugang James Harden und Russell Westbrook endlich wieder mehr Spielzeit sammeln.

Die Clippers könnten sich auf einen gestandenen NBA-Spieler freuen. Theis spielt seit 2017 in der Liga, lief für Boston, Chicago, Houston und Indiana auf. Insgesamt weist der Center die Erfahrung von 314 Spielen in der regulären Saison auf und erzielte dabei im Schnitt 7,5 Punkte. In den Play-offs kam der 31-Jährige 40 Mal zum Einsatz (5,8 Punkte).