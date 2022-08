Theis meldet sich fit: Deutscher Kader für die Heim-EM ist komplett

Aufatmen bei der deutschen Basketball-Nationalmannschaft: Daniel Theis hat sich rechtzeitig vor dem Auftakt bei der Heim-EM fit gemeldet. Der deutsche Kader ist damit komplett.

Mit 13 Spielern war der DBB-Tross nach der WM-Qualifikation von München nach Köln gereist. Ein Spieler musste Bundestrainer Gordon Herbert also noch vor dem Auftakt der Heim-EM am Donnerstagabend gegen Frankreich streichen, um die erlaubte Kadergröße von zwölf Akteuren zu erreichen.

Das ist nun passiert: Der Kanadier stricht Gavin Schilling aus seinem Aufgebot. Der Forward war erst vor zwei Wochen nachnominiert worden, muss nun aber wieder abreisen. Den letzten noch offenen Kaderplatz wird stattdessen Daniel Theis einnehmen. Der NBA-Profi hatte weite Teil der Vorbereitung aufgrund von Knieproblemen verpasst, seine Teilnahme am Turnier war lange offen - die Liste der potenziellen Leistungsträger, die verletzt sind oder abgesagt haben, drohte einen weiteren prominenten Eintrag zu bekommen.

Theis "kann es kaum erwarten"

Doch dazu kommt es nicht. Theis hatte aber schon am vergangenen Wochenende Zuversicht signalisiert, vorsichtig trainiert - und sich nun endgültig fit gemeldet. "Ich bin sehr froh, dass es noch geklappt hat mit der Eurobasket-Teilnahme. Ich fühle mich gut, habe keine Beschwerden mehr und kann gemeinsam mit dem Team den Auftakt gegen Frankreich morgen kaum erwarten", sagte der 2,03-Meter-Mann von den Indiana Pacers.

Herbert kann damit nicht nur auf einen Top-Spieler setzen. Er bekommt auch die erhoffte Variabilität in seinem Kader auf den großen Positionen. "Ich möchte mich bei allen Spielern ganz herzlich bedanken, die in diesem Sommer bei uns waren und die den Sprung in den Eurobasket-Kader nicht geschafft haben", sagte Head Coach Herbert. "Ihr Einsatz, ihre Bereitschaft, ihre Leidenschaft und Begeisterung sind mehr als anerkennenswert. Alle gehören fest zu unserem Team für die kommenden Jahre."