Theis in der Starting Five - Celtics rutschen ab auf Platz vier

An der Spitze der Eastern Conference tobt ein enges Rennen. Die Boston Celtics haben den jüngst ergatterten Spitzenplatz wieder verloren - zur Freude der Miami Heat. Die NBA am Dienstagmorgen.

Die Celtics verzichteten beim Auswärtsspiel in Toronto auf ihre beiden "Go-to-guys" Jaylen Brown und Jason Tatum, auch Robert Williams III fehlte nördlich der Grenze. Dafür rutschte Daniel Theis in die Startformation und lieferte mit 13 Punkten, zehn Rebounds sowie je zwei Assists und zwei Blocks in 41 Einsatzminuten eine ordentliche Vorstellung ab. Während Marcus Smart bei den mit einer Achter-Rotation spielenden Gästen Topscorer war (28), avancierte Pascal Siakam für die Raptors (43:32) zum Matchwinner - 40 Zähler und 13 Rebounds!

Beim 112:115 nach Verlängerung riss für Boston (47:29) schließlich die Serie von sechs Siegen am Stück, und der Rekordmeister musste in der Conference-Tabelle den Absturz von Rang eins auf vier quittieren. Die Raptors sind Sechster.

Butler führt die Heat zurück nach oben

Primus sind nun wieder die Miami Heat (48:28), die ihr Tief nach vier Niederlagen überwanden und die Sacramento Kings 123:100 bezwangen. Topscorer hier: Jimmy Butler, neulich noch im heißen Wortgefecht mit Trainer Erik Spoelstra. Der Forward sammelte 27 Punkte und gab sieben Vorlagen.

Die Chicago Bulls (43:32) sind nach dem 104:109 gegen die New York Knicks noch immer Fünfter, nun aber gleichauf mit den Raptors. 37 Zähler von Bulls-Protagonist DeMar DeRozan halfen den Bulls im Madison Square Garden letztlich nicht.

Spurs erhöhen Druck auf Lakers - Warriors und Magic verlieren

In der Western Conference erhöhten unterdessen die San Antonio Spurs (31:44) den Druck auf die Los Angeles Lakers (31:43). Die Spurs gewannen 123:120 bei den Houston Rockets, die wegen Schulterbeschwerden auf Dennis Schröder verzichteten, und rückten als Elfter der Tabelle näher an die Lakers auf Rang zehn, der gerade noch zur Play-in-Teilnahme berechtigt. Die Lakers bangen um LeBron James, der wegen seiner Schmerzen am Sprunggelenk fraglich ist für das Spiel bei den Dallas Mavericks am Dienstag.

Weiter oben in der Tabelle untermauerten die Memphis Grizzlies (53:23) durch ein klares 123:95 über die ersatzgeschwächten Golden State Warriors (48:28) Platz zwei direkt vor den schwächelnden Kaliforniern. Bei den Dubs fehlten die Star-Guards Stephen Curry und Klay Thompson sowie "Zuarbeiter" Draymond Green.

Noch ein Schwenk zurück in den Osten: Dort verloren die Wagner-Brüder mit den Orlando Magic bei den Cleveland Cavaliers mit 101:107 und bleiben nach Niederlage Nummer 56 (bei 20 Siegen) das schlechteste Team im Osten. Rookie Franz Wagner stand 28 Minuten auf dem Feld und erzielte zehn Punkte, Moritz kam in 21 Minuten auf magere zwei Zähler.