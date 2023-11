Theis glänzt bei zweitem Clippers-Sieg - Jokic meckert und fliegt

Zweites Spiel mit den Clippers, zweiter Sieg: Daniel Theis hat im Trikot seines neuen Teams gegen die Spurs eine starke Vorstellung gezeigt. Die Nuggets gewinnen auch ohne den meckernden Nikola Jokic eine knappe Partie, die Celtics verlieren gegen ein Ost-Kellerkind.

Basketball-Weltmeister Daniel Theis hat in seinem zweiten Spiel für die Los Angeles Clippers eine starke Leistung abgeliefert und mit seinem neuen Team erneut gewonnen. In San Antonio holten die Clippers am Montagabend (Ortszeit) ein 124:99 gegen die Spurs. Theis verbuchte 19 Zähler, sieben Rebounds, zwei Vorlagen und versenkte dabei acht seiner zehn Wurfversuche.

Das Team um die Stars Kawhi Leonard (21 Punkte), Paul George (28, 6 Assists), James Harden (13, 10 Assists) und Russell Westbrook (10) hatte zuletzt sechsmal in Serie verloren, nun immerhin den zweiten Sieg in Folge gefeiert. Die Spurs um Top-Talent Victor Wembanyama, der mit neun Punkten (4/12 aus dem Feld) einen gebrauchten Abend erwischte, haben dagegen neun Spiele am Stück verloren.

"Es macht so viel Spaß mit vier zukünftigen Hall of Famern in der gleichen Mannschaft zu spielen. Zu gewinnen macht dann noch mal mehr Spaß", wurde Theis von "Sports Illustrated" zitiert. "Die Würfe sind mir egal. Ich stelle Blocks und mache die Jungs frei." Theis war in der vergangenen Woche von den Indiana Pacers entlassen worden, dort hatte er nur einmal gespielt in dieser Saison.

Jokic fliegt bei knappem Nuggets-Sieg - Hornets überraschen Celtics

Titelverteidiger Denver Nuggets holte nach zuletzt drei Niederlagen aus vier Spielen einen Sieg gegen NBA-Schlusslicht Detroit Pistons, musste dabei aber über weite Strecken auf Star Nikola Jokic und Trainer Michael Malone verzichten. Beide wurden beim 107:103 schon in der ersten Halbzeit aus der Halle geschmissen, weil sie sich zu vehement bei den Schiedsrichtern beschwert hatten.

Dafür sprang auf Seiten des Champions unter anderem Reggie Jackson in die Bresche. Der Guard erzielte 21 Punkte und trug sein Team im vierten Viertel zum Sieg, in dem er allein acht Punkte und drei Assists sammelte. "Ich glaube, Nikola hat sich sorgen um mein Wohlbefinden gemacht", scherzte Malone nach der Partie über den knappen Ausgang. "Es ist hart, ein Spiel im TV zu schauen - wir lagen uns bei den guten Plays in den Armen und ich habe bei den schlechten Plays auf serbisch geflucht."

Am Ende durften Malone und seine Spieler feiern, das galt aber nicht für die Boston Celtics, das Top-Team der Eastern Conference. Die Kelten kassierten trotz 45 Zählern von Jayson Tatum und einer zwischenzeitlichen 18-Punkte-Führung eine überraschende 118:121-Niederlage in Overtime gegen die Charlotte Hornets. Für das Kellerkind überzeugte LaMelo Ball mit 36 Punkten, neun Rebounds sowie acht Assists. Den entscheidenden Dreier versenkte Miles Bridges (14 Punkte, 15 Rebounds), 6,6 Sekunden vor dem Ende.