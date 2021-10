The International: PSG verpasst erneut Titel der Dota-WM

Im Finale der zehnten Dota-2-WM "The International" hat Team Spirit den Favoriten PSG.LGD mit 3:2 geschlagen. Spirit war der Außenseiter im Finale und besiegte das chinesische Star-Team in einer knappen Best-of-Five-Serie.

Der Sieger der diesjährigen DOTA-2-WM heißt Team Spirit. Das russische Team schlug Favorit PSG.LGD knapp mit 3:2 im Finale des hochdotierten Turniers. Mit dem Sieg erringt die Mannschaft ein Rekord-Preisgeld von über 18 Millionen US-Dollar.

Damit haben die Dota-Profis womöglich finanziell schon ausgesorgt, wie Kapitän Yaroslav 'Miposhka' Naidenov im Interview nach dem Finale scherzhaft sagte: "Ich weiß nicht, was unsere Zukunft bringen wird und ob wir überhaupt noch Dota spielen werden. Es ist so ein riesiger Preis, muss man jetzt überhaupt noch Dota spielen?"

Ganz leer gingen die Profis aus China aber nicht aus. Die Zweitplatzierten PSG.LGD, ein eSport-Team, das seit 2018 mit dem französischen Fußballclub Paris Saint-Germain kooperiert, erhält immerhin noch stattliche 5 Millionen US-Dollar.

PSG.LGD verpassen erneut Finalsieg

Der Erfolg der russischen Organisation war durchaus eine Überraschung. Während PSG.LGD bis zum Finale nur eine Runde verlor, musste sich Team Spirit, nach einer Niederlage in den Play-offs, durch das Lower Bracket kämpfen. Dort besiegte die Mannschaft unter anderem Doppelweltmeister OG und Favorit Invictus Gaming.

Für das zweitplatzierte Team PSG.LGD ist das erneute Scheitern im WM-Finale eine derbe Enttäuschung. Der Kader um Starspieler Wang 'Ame' Chunyu gewann das letzte Major-Turnier in Kiev und startete daher als absoluter Favorit in The International.

Sie verpassten zum wiederholten Male den Finalsieg, nach dem zweiten Platz im Jahr 2018. 2019 reichte es nur für Platz 3, 2020 pausierte das Turnier aufgrund der Covid-Pandemie. Damit wartet das ambitionierte Projekt in Kooperation mit PSG weiter auf den ersten WM-Titel.

