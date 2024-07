"The grounded one" Hürzeler: "Möchte das Establishment herausfordern"

Am Dienstag stand Fabian Hürzeler erstmals den Medien als Brighton-Coach Rede und Antwort. Er skizzierte unter anderem seinen Spielstil und gab sich einen neuen Spitznamen.

Zweieinhalb Wochen nach der Verkündung des Wechsels nach Brighton stellte sich Fabian Hürzeler offiziell vor. Natürlich ging es bei seiner Antrittspressekonferenz auch um sein Alter - er ist mit 31 Jahren der jüngste Cheftrainer in der Geschichte der Premier League. "Ich bin ein junger Mann, aber kein junger Trainer. Ich habe schon Erfahrungen gesammelt", so Hürzeler. Statt über das Alter wollte er viel lieber über seine Philosophie sprechen.

Auch wenn er nun in der "besten Liga der Welt" an der Seitenlinie steht, wird er seine Herangehensweise nicht ändern. "Ich werde hier genauso arbeiten, wie ich es vorher getan habe", erklärt der gebürtige Texaner. Daher möchte er wie auf St. Pauli oder in Pipinsried auch die Spieler, die älter als er sind, mit seiner "freundlichen Autorität" von seinen Ideen überzeugen.

Wir wollen mit Intensität Fußball spielen und eine Mannschaft sein, gegen die niemand spielen will. Fabien Hürzeler

In Brighton trifft Hürzeler auf eine Mannschaft, die seinen Spielstil sicherlich schnell adaptieren kann. Denn einiges von seiner Philosophie schaute er sich von Vorgänger Roberto De Zerbi, der nach Marseille wechselte, ab. Eine Eins-zu-eins-Kopie ist Hürzeler aber nicht, betonte er. Trotzdem soll sein Stil die Fans natürlich genauso mitreißen wie in den vergangenen Jahren. "Wir wollen mit Intensität Fußball spielen und eine Mannschaft sein, gegen die niemand spielen will", stellt Hürzeler sein Konzept vor.

Hürzeler denkt an seinen Besuch im vergangenen Dezember zurück

Wie ansteckend die attraktive Spielweise gepaart mit der Unterstützung der Fans im Amex sein kann, erlebte der neue Coach selbst im Dezember. Damals war er in seinem Urlaub zu Gast bei einem Ligaspiel der Seagulls. "Ich war ein Besucher, aber während des Spiels wurde ich mehr und mehr zu einem Anhänger der Mannschaft. Am Ende habe ich für sie gesungen", so der ehemalige Trainer von St. Pauli.

Obwohl er sich in Anlehnung an José Mourinho und Jürgen Klopp als "the grounded one" vorstellte, formulierte Hürzeler ein ehrgeiziges Ziel: "Ich möchte große Dinge erreichen und das Establishment herausfordern." Ins Detail ging er hinsichtlich seiner Erwartungen allerdings noch nicht. "Meine Ziele möchte ich mit meinen Spielern besprechen, sie müssen davon überzeugt sein, sie müssen spüren, was wir erreichen können", erklärt Hürzeler.