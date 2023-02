"The Best"-Award der FIFA: Alaba erklärt Voting für Messi

Weil David Alaba in seiner Funktion als Kapitän der österreichischen Nationalmannschaft bei den "The Best"-Awards der FIFA für Lionel Messi und nicht für seinen Real-Madrid-Kollegen Karim Benzema gestimmt hat, sah er sich in den sozialen Medien heftiger Kritik aus dem Fanlager der "Königlichen" ausgesetzt.

David Alaba sah sich genötigt, eine Erklärung abzugeben. IMAGO/AFLOSPORT