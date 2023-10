The Amazing Gruber-Man

Nach seinem Triplepack beim 4:0-Sieg gegen Blau-Weiß Linz hat Andreas Gruber 70 Prozent aller Austria-Tore erzielt. Amazing - wie sein Spiderman-Jubel.

Der kleine Gruber-Sohn turnt in der Mixed Zone der Generali Arena herum, während der Papa brav Interviews gibt. Er ist zufrieden. Der Papa hat einen neuen Ball mitgebracht und den versprochenen Spiderman-Jubel hat er ihm auch gemacht. "Drei Spidermen", streckt er den Journalisten drei Finger entgegen, als er mitkriegt, dass der Papa seinen Spiderman-Jubel erklärt.

"Nein, den Spiderman hab’ ich nur einmal gemacht", antwortet Andreas Gruber seinem Sohn. Aber Tore, Tore hat der Austria-Angreifer drei gemacht. Den Ball, den der "Amazing Gruber-Man" dafür einkassiert hat, lässt er, wie es sich gehört, noch unterschreiben, dann kommt er samt seinem violetten Trikot mit der Nummer 17 in eine Vitrine. „Drei Tore in der Bundesliga schießt man nicht so oft, schon gar nicht als Flügelstümer", erklärt der 28-Jährige. Er hat neun Saisonen dafür gebraucht.

Andi on Fire

Schon im Vorjahr hatte der Steirer Austria-Investor Jürgen Werner, der ihn nach einer torlosen (Bundesliga-)Saison vom LASK losgeeist hatte, zehn Tore versprochen. Aufgrund einiger verletzungs- und krankheitsbedingter Ausfälle, wohl aber auch wegen des alles überstrahlenden Haris Tabakovic, sind sich am Ende doch nur neun ausgegangen.

Nach seinem Triplepack beim 4:0-Sieg gegen Blau-Weiß Linz hält Gruber schon bei sieben Toren. Bei sieben von zehn der Austria! Einen Stürmer, der 70 Prozent der Tore seiner Mannschaft erzielte, wird man vermutlich in ganz Europa keinen zweiten finden. Zur Pause lag sein Anteil nach seinem Doppelpack zur 2:0-Führung sogar noch bei 75 Prozent, danach hat Fisnik Asllani mit seinem ersten Profitor Grubers Quote etwas nach unten korrigiert.

"Ich habe eh schon geglaubt, dass der Schuss auch drin ist, aber ich freue mich auch für Fis, dass er sein erstes Tor erzielt hat", konnte sich Gruber für das 3:0 "nur" einen Assist gutschreiben lassen. Bei zwei seiner drei Treffer hat ihm Dominik Fitz assistiert, der endlich wieder spielfreudig wie im Frühjahr wirkte und mit seinem neuen „Zielspieler" fast schon so gut harmoniert wie noch vor wenigen Monaten mit Tabakovic. "Wir verstehen uns gut", bestätigt der neue Austria-Torjäger, "wir wohnen nicht weit voneinander, haben eine Fahrgemeinschaft und jeden Tag viel Spaß miteinander."

Dass er jetzt nach zehn Runden, also fast einem Drittel der Meisterschaft, sogar die Torschützenliste anführt (wo bleiben die "Andi on fire"-Chants der Fans?), ist für Andreas Gruber die berühmte schöne Momentaufnahme. Davon, dass er Torschützenkönig werden könnte, geht er nicht aus. "Aber sollte es sich ausgehen, wäre ich natürlich glücklich."

Gestärkter Wimmer

Glücklich konnte auch Michael Wimmer seine Heimreise nach Bayern, die sich aufgrund der Länderspielpause ausgeht, antreten. Glücklich über den Sieg und glücklich über den Fan-Zuspruch. "Die Durststrecke war schwer. Trotzdem ziehen wir euch hinterher. Michael Wimmer, einer von uns", stand auf dem Transparent, das die Austria-Fans schon beim Stand von 0:0 hissten. "Ich hab’s gar nicht gleich lesen können, aber die Michi-Wimmer-Rufe habe ich gehört", freute sich der geplagte Austria-Trainer. "Das ist schon ein phantastisches Gefühl, das nahe geht. Weil es nicht selbstverständlich ist, wenn man nach neun Runden mit sechs Punkten dasteht", schickte er "ein Riesen-Dankeschön" an die Fans. "Ich glaube, sie merken, dass ich alles, was ich habe, investiere, um der Austria und der der Mannschaft zu helfen."

So befreiend der erst zweite Sieg in der Meisterschaft auch war, groß weitergeholfen hat er der Austria nicht. Auf Platz sechs fehlen (je nach Ausgang der Sonntag-Spiele) weiterhin mindestens fünf Punkte. Vielleicht freute sich Michael Wimmer ja auch deshalb besonders darüber, dass Andreas Gruber der neue Liga-Topscorer ist. "Das heißt, wir sind jetzt wenigstens irgendwo Tabellenführer!", scherzte er.