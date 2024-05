"The 10 Racers": EA SPORTS zeigt virtuelles Monte Carlo aus F1 24

Kurz vor der Veröffentlichung von F1 24 veranstalten EA SPORTS und die Formel 1 ein Rennen im virtuellen Monte Carlo. Mit dabei sind außer zwei F1-Piloten auch zwei Fußballstars.

Wer sich an die Bundesliga-Spielzeiten zwischen 2013 und 2018 erinnert, dürfte um das enorme Tempo wissen, das Pierre-Emerick Aubameyang ausgezeichnet hat. Zu Fuß stets gut unterwegs, will der ehemalige Dortmunder sich nun auch hinter dem Lenkrad beweisen - zumindest kurzzeitig. Denn Aubameyang nimmt an "The 10 Racers" teil und wird dabei unter anderem auf Diogo Jota vom FC Liverpool treffen. Der Portugiese ist bekennender Gamer und qualifizierte sich in FC 24 sogar für den Regional Qualifier der FC Pro Open.

Williams-Pilot und Monaco-Experte als Gegner

Fahren werden die beiden Fußballprofis am Mittwochabend (22. Mai) um 20 Uhr im virtuellen Monaco - und treffen dabei auf zwei Gegner, die sich bestens in den monegassischen Straßen auskennen: Alex Albon und Charles Leclerc. Besonders der Ferrari-Pilot ist absoluter Monaco-Experte, wurde er doch in Monte Carlo geboren und lebt dort bis heute, wenn er nicht gerade mit dem Rennzirkus durch die Welt tourt. Ergänzt wird das Teilnehmerfeld durch einige internationale Content Creator.

Anlass für das Grid der ungewöhnlichen Art ist der bevorstehende Release von F1 24. Die Rennsimulation erscheint am 30. Mai (Vorbesteller der Champions Edition können bereits ab 28. Mai durchstarten) und hat dabei nicht nur einen großflächig überarbeiteten Karrieremodus im Gepäck. Auch zahlreiche Strecken sollen laut EA SPORTS optisch wie haptisch verbessert worden sein. Mit dem Stadtkurs durch die monegassischen Straßen will der Entwickler noch vor Veröffentlichung den ersten Nachweis dafür erbringen.