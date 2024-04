THC verstärkt sich mit Nationalspielerin

Der Thüringer HC hat einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison präsentiert. Der Top-Klub holt eine japanische Nationalspielerin, die bereits für Furore gesorgt hat.

Mit Beginn der kommenden Saison wird die Japanerin Natsuki Aizawa für den Thüringer HC in der 1. Handball Bundesliga Frauen auflaufen. Die 1,60 m große Spielerin unterschrieb einen Zweijahresvertrag und wird auf der Rückraum-Mitte-Position zum Einsatz kommen.

"Ich bin sehr stolz, für den Thüringer HC zu spielen. Ich freue mich auf diese neue Herausforderung. Ich werde alles tun und mein Bestes geben. Ich freue mich darauf, in der nächsten Saison mit dieser Mannschaft zu spielen", erklärt die 25-Jährige ihren Wechsel vom japanischen Hokkoku Bank Honeybee nach Deutschland.

Japanerin eingerahmt von Top-Stars

International hat die Japanerin mit ihren Auftritten bei den Großturnieren für Furore gesorgt. Erstmals nahm Netsuke Aizawa bei der Weltmeisterschaft 2021 an einem der großen internationalen Wettbewerbe teil und schaffte den Sprung bis in die Hauptrunde. Auf Platz 11 beendete die japanische Mannschaft die Weltmeisterschaft, viermal war sie die beste Werferin ihrer Mannschaft.

Mit insgesamt 32 Torerfolgen stand sie auf Rang 27 der besten Werferinnen der WM. Bei den Assists kam sie mit 42 Vorlagen in sechs Spielen auf Platz fünf zwischen den norwegischen Topspielerinnen Nora Mork (Platz vier) und Stine Bredal Oftedal (Platz sechs) mit je neun Spielen.

Aizawa glänzt bei WM gegen Deutschland

Mit Platz zwei bei den asiatischen Meisterschaften qualifizierte sich die 17-fache Nationalspielerin mit ihren Landsfrauen erneut für die WM. Gemeinsam mit Deutschland spielte die japanische Team in der Gruppe F und zog in die Hauptrunde ein. Am Ende kamen die Japanerinnen nicht über den 17. Platz hinaus.

Im Spiel Deutschland gegen Japan (31:30) erzielte Aizawa zehn Tore und war damit die erfolgreichste Werferin der Partie. Im kompletten Turnier gelangen ihr 30 Treffer in sechs Spielen, zweimal war sie die beste Werferin der japanischen Nationalmannschaft. Als Vorlagengeberin belegte sie Platz 8 in der Gesamtstatistik.

Das blieb Herbert Müller nicht verborgen: "Bei der Vorbereitung zur letzten WM bin ich zum ersten Mal auf Natsuki aufmerksam geworden und war sofort begeistert. Als ich dann das Spiel Deutschland gegen Japan gesehen habe, war mir klar: Die will ich unbedingt beim THC haben. Unsere Fans können sich auf eine herausragende Mitte-Spielerin freuen, die alle Qualitäten mitbringt, die im modernen Handball notwendig sind. Ich freue mich besonders auf diese außergewöhnliche Spielerin."