Thayaparan will in Sri Lankas Nationalteam: "Ich habe Bock auf das Projekt"

Die Nationalmannschaft Sri Lankas stellt sich unter Trainer Andy Morrison und Sportdirektor Tim Cahill neu auf. Mit dabei: Jason Thayaparan (26) vom Regionalliga-Aufsteiger Eintracht Trier.

Jason Thayaparan will den Sprung in Sri Lankas Nationalmannschaft schaffen. IMAGO/Eibner

Mal abgesehen davon, dass das Bürgerkriegs-geschundene Sri Lanka gerade akutere Probleme hat: Im dortigen Fußball - ohnehin nur "Randsportart" weit hinter Cricket - ist ordentlich Luft nach oben. In der Fifa-Weltrangliste rangiert der Inselstaat im Indischen Ozean mit seinen rund 22 Millionen Einwohnern auf Position 207, hinter den Turks- und Caicos-Inseln und vor den Amerikanischen Jungferninseln. Sri Lanka war noch nie für eine Weltmeisterschaft oder eine Asienmeisterschaft qualifiziert.

Mit neuem Personal in der sportlichen Führung soll es nun bergauf gehen. Neuer Nationaltrainer ist der Schotte Andy Morrison, einst Spieler unter anderem bei Manchester City, Huddersfield Town und Blackpool. Sportlicher Direktor ist Tim Cahill, langjähriger England-Legionär (unter anderem Millwall und Everton) sowie Rekordtorschütze der australischen Nationalmannschaft (108 Spiele, 50 Tore). Sie wollen das Nationalteam auf ein besseres Level heben, indem sie weltweit Spieler mit Wurzeln in Sri Lanka rekrutieren, die bislang nicht auf dem Schirm waren.

Einer von ihnen: Jason Thayaparan vom Regionalligisten Eintracht Trier. Der Vater des Abwehrspielers ist Sri Lanker und war in seiner Jugend nach Deutschland gekommen. Thayaparan ist in Trier geboren und in Konz aufgewachsen. In der Jugend spielte er beim SV Konz, ehe er über den FSV Trier-Tarforst 2018 zur Eintracht kam und dort zum Stammspieler avancierte. Nun wurden Thayaparan und weitere gut 20 Spieler zu einem einwöchigen Lehrgang der sri-lankischen Nationalmannschaft nach Doha, der Hauptstadt von Katar, eingeladen.

"Mit dem vorherigen Trainer stand ich schon mal in Kontakt, das war aber sehr schwammig. Nach unseren beiden Regionalliga-Aufstiegsspielen meldeten sich dann wieder Verantwortliche. Nun wurde es konkreter. Als dann die Einladung von Tim Cahill kam, habe ich nicht schlecht gestaunt", berichtete Thayaparan, der nach Rücksprache mit Eintracht-Coach Josef Cinar und Teammanager Stefan Fleck zusagte.

Was der Abwehrspieler im Camp erlebte, hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen - und hat das Feuer endgültig entfacht. "Ich habe Bock auf dieses Projekt. Ich will helfen und die Nation meines Vaters repräsentieren. Es ist ein geiles Gefühl, mit dem Trikot des Landes aufzulaufen", sagte Thayaparan nach seiner Rückkehr.

Lob von Morrison und Cahill

Die Top-Bedingungen mit Hotel und Trainingsplätzen in der bekannten Aspire-Akademie waren das eine. Das andere, was den Trierer verblüffte: Wie schnell sich aus einem mit Spielern aus Schweden, Frankreich, der Schweiz, Australien, Island, Deutschland und Sri Lanka zusammengewürfelten Haufen eine verschworene Gemeinschaft gebildet hat: "Wir sind binnen 48 Stunden eine Familie geworden. Ich bin sehr stolz darauf, Teil davon zu sein."

Sportlich lief es für Thayaparan nach eigener Aussage sehr gut. Beim Fitnesscheck lag er weit vorne. In einem Testspiel gegen einen Zweitligisten aus Katar (0:0) stand er in der Innenverteidigung neben Claudio Kammerknecht von Dynamo Dresden in der Startelf. Von Coach Morrison und dem Sportlichen Direktor Cahill habe es großes Lob gegeben: "Es hat mich geehrt, dass so erfahrene ehemalige Topspieler einem auf die Schulter klopfen."

Sollte es Thayaparan, der die Landkarte Sri Lankas als Tattoo am Handgelenk verewigt hat, tatsächlich ins Nationalteam schaffen, gäbe es aber noch andere Hürden zu nehmen. Aktuell kümmert sich der Verteidiger darum, die doppelte Staatsbürgerschaft zu erlangen: "Das ist mit sehr viel Aufwand verbunden." Das nächste Camp Sri Lankas inklusive eines Länderspiels ist für den März 2023 geplant - bis dahin sollen alle Formalitäten erledigt sein.

Dank des Trainingscamps wurde auch der innere Kompass von Thayaparan nachjustiert, der Blick auf andere Dinge gerichtet. "Als der aktuelle Kapitän der Nationalmannschaft in gebrochenem Englisch eine Ansprache hielt, habe ich Gänsehaut bekommen. Seine Rede hat mir noch mal die Augen geöffnet. Wenn er von den aktuellen Bedingungen in Sri Lanka berichtet, weiß man noch mehr zu schätzen, wie wir in Deutschland leben dürfen. Wir können uns glücklich schätzen und sollten uns nicht über jede Kleinigkeit aufregen."

Mit Eintracht Trier trifft der 26-Jährige am Freitagabend übrigens auf RW Koblenz. Mit seinem Teams will er dann den dritten Saisonsieg einfahren.