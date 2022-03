"Thanks, Coach": In Gedenken an John Madden und seine Spiele

John Madden hat American Football beeinflusst wie kaum ein zweiter und die langjährige Videospielreihe mitgestaltet. EA zollt ihm mit einem Kurzfilm Respekt.

John Madden ist eine der größten Legenden in der Geschichte von American Football. Als Spieler und Trainer hat er den Sport selbst stark beeinflusst, aber er war auch maßgeblich an der Entstehung der Videospielsimulation beteiligt, die seit Anbeginn seinen Namen trägt.

Ende letztes Jahres ist Madden im Alter von 85 Jahren gestorben. Eine Flut an Nachrichten in Gedenken an die Ikone überströmte das Internet. Nun zollte ihm auch sein langjähriger Partner EA Respekt und veröffentliche einen Kurzfilm zu Ehren von John Madden und seinem Vermächtnis.

"John konnte jeden für Football begeistern"

In dem Kurzfilm mit dem Titel "Thanks, Coach" sind ehemalige und aktuelle Spieler, sowie Weggefährten von Madden zu sehen. Sie schwelgen in Erinnerungen an ihn als Person, Trainer und Persönlichkeit und sprechen über die Videospielreihe, die er seit "John Madden Football" im Jahr 1988 mitgestaltete.

Trip Hawkins, Gründer von Electronic Arts, erinnert sich an ihre Kooperation für das erste Football-Spiel: "John konnte jeden für Football begeistern und ich wollte unbedingt mit jemandem zusammenarbeiten, der mein Lehrer sein könnte." Der damalige Trainer sollte hauptsächlich als Werbefigur dienen, nahm aber großen Einfluss auf die Entwicklung des Spiels.

So forcierte Madden die Inklusion von elf Spielern pro Mannschaft, statt wie ursprünglich geplanten sieben. Des Weiteren stellte er EA seine Taktiknotizen zur Verfügung und fungierte als Erzähler und Moderator im Spiel. Madden half damit, der Simulation von Beginn an eine große Portion Authentizität zu verleihen. Und es funktionierte: Das Spiel war ein großer Erfolg und erscheint seitdem regelmäßig für alle aktuellen Systeme.

"Wenn du zur NFL kommst, willst du sofort dein Rating in Madden wissen"

Der Einfluss und Erfolg der Madden-Videospiele ist groß, heute zählt die Reihe nach FIFA zu einem der wichtigsten Standbeine von EA Sports. Mittlerweile sind die Simulationen nicht aus der Football-Kultur wegzudenken.

Das gilt auch für aktuelle Spieler, die mit dem virtuellen Sport aufgewachsen sind. So scherzt Patrick Mohames, der Quarterback der Kansas City Chiefs: "Wenn du zur NFL kommst, willst du sofort dein Rating in Madden wissen." Der ehemalige Lions-Spieler Barry Sanders attestiert sogar, dass die "jüngere Generation mich nur als den Spieler auf dem Madden-Cover" kennt.

"Er wurde zwei Mal verewigt: in der Hall of Fame und in diesen Spielen", heißt es im Video über John Madden. Was etwas rührselig anmuten mag, ist ein wahrlich starker und respektvoller Tribut an eine der wichtigsten Persönlichkeiten des Sports.

