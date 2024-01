TG Nürtingen verpflichtet Erstligaspielerin

TG Nürting hat sich auf der Linksaußen-Position verstärkt. Der Zweitligst konnte sich die Dienste einer Erstligaspielerin sichern.

Julia Symanzik wechselt in die zweite Liga zur TG Nürtingen. TG Nürtingen

Die bundesligaerfahrene Julia Symanzik trägt ab der kommenden Saison das Trikot der TG Nürtingen. Die 21-Jährige hat einen Zweijahresvertrag unterschrieben. "Wir freuen uns sehr, nach dem Abgang von Hannah Hönig so schnell einen qualitativ so hochwertigen Ersatz gefunden zu haben", so der Sportliche Leiter Philipp Henzler.

"In Nürtingen kann ich Familie und Handball verbinden", ist auch Julia Symanzik sehr glücklich über ihren Wechsel. Die letzten zwei Jahre lief sie für die HSG Bad Wildungen Vipers in der Ersten Liga auf. Das Handballspielen lernte sie in der Region bei der SG Ober-/Unterhausen und danach folgte Metzingen als nächste Station.

"Die offenen und ehrlichen Gespräche in Nürtingen haben mir gleich ein gutes Gefühl gegeben. Aber auch, dass Nürtingen nicht weit von meinem Elternhaus ist und ich künftig um einiges näher an meiner Familie bin", sagt Symanzik über ihre Wechsel-Motivation. Besonders freut Symanzik, "dass ich schon in der Jugend mit einigen Spielerinnen zusammengespielt habe."