TG Nürtingen holt Rückraum-Talent

Die TG Nürtingen hat ein Rückraum-Talent verpflichtet. Die 18-Jährige habe ein "unglaubliches Potenzial" meinen die Verantwortlichen.

Die 18-jährige Nele Nusser wird den Rückraum der TG Nürtingen zur nächsten Saison verstärken. Sie hat einen Zweijahresvertrag unterschrieben und soll sowohl in der ersten als auch in der zweiten Mannschaft auflaufen.

„Manel Cirac und ich freuen uns sehr auf Nele. Sie hat ein unglaubliches Potenzial, das wir in den nächsten Jahren weiter fördern wollen", sagt der Sportliche Leiter Philipp Henzler. Manel Cirac und Nele Nusser kennen sich bereits sehr gut. Er trainierte sie in der Saison 2022/23 sowohl in der A-Jugend als auch bei den Frauen 2 der HSG Stuttgart-Metzingen.

Bis zu ihrer Verletzung (Kreuzbandriss) führte sie in dieser Saison die Torschützenliste der BWOL an. „Für junge Spielerinnen, die aus einer Verletzung zurückkommen, ist es wichtig, wieder Fuß zu fassen und Spielpraxis zu sammeln. Deshalb wird Nele auch für unsere 2. Mannschaft auflaufen", berichtet Philipp Henzler.

„Ich bin davon überzeugt, dass ich mich in Nürtingen handballerisch und persönlich gut weiterentwickeln kann", so die Köngenerin über ihren Wechsel. „Ich bin dankbar, dass man mir die Chance und das Vertrauen gibt, bei der TG zu spielen. Ich freue mich auf das Team und die Vorbereitung auf die neue Saison", so Nele Nusser.