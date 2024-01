Texans lösen Play-off-Ticket - Steelers hoffen

Auch dank Rookie-Quarterback C.J. Stroud kehren die Houston Texans erstmals seit 2019 in die Play-offs zurück. Die Pittsburgh Steelers erledigten ihre Pflicht und sind nun von anderen Mannschaften abhängig.

In den Play-offs: Texans-Quarterback C.J. Stroud beim Spiel gegen die Colts. Icon Sportswire via Getty Images

Im entscheidenden Spiel bei den Indianapolis Colts gelang den Texans am Samstag ein 23:19-Spielmacher, Spielmacher Stroud bewahrte dabei im bislang wichtigsten Auftritt seiner Profikarriere die Nerven: 20 seiner 26 Pässe kamen an, der 22-Jährige warf für 264 Yards und zwei Touchdowns und blieb ohne Interception.

Houston (10-7) hat den Platz in der K.-o.-Runde um die Teilnahme am Super Bowl in Las Vegas (11. Februar) damit sicher, die Texans könnten auch noch den Division-Sieg in der AFC South erringen - dazu müssten allerdings die Jacksonville Jaguars am Abend bei den Tennessee Titans verlieren. Die Colts (9-8, Gardner Minshew: 13/24, 141 Yards, 0/0), die kurz vor Schluss bei einer 4-und-1-Situation kurz vor der Endzone der Texans patzten, verspielten durch die Niederlage gegen Houston indes ihre Play-off-Chancen.

Steelers siegen im Regen von Baltimore

Die Pittsburgh Steelers (10-7) um ihren Strippenzieher Mason Rudolph (18/20, 152 Yards, ein TD-Pass auf Diontae Johnson über 71 Yards) hielten im Regen und Wind von Baltimore ihre Chancen am Leben, bei den bereits qualifizierten Ravens (13-4, Tyler Huntley: 15/28, 146 Yards, 1/0) gelang ein 17:10-Erfolg. Die Steelers brauchen nun Schützenhilfe: Sie stehen in der Endrunde, wenn die Buffalo Bills bei den Miami Dolphins verlieren oder Jacksonville in Tennessee nicht gewinnt. Die Ravens standen bereits als bestes Team der AFC fest und schonten Star-Quarterback Lamar Jackson.