Teutonia Ottensen: Der Kader reicht nicht für höchste Ansprüche

Das Ziel Liga drei ist derzeit für den ambitionierten FC Teutonia Ottensen in weiter Ferne, das Team spielt nicht gerade wie ein Aufstiegskandidat. Es gilt abzuwarten, ob die sportliche Leitung im Winter personell nochmals nachlegt.

Wäre der Fußball berechenbar und schösse Geld doch Tore, wäre Teutonia Ottensen wohl längst ein Drittligateam - oder zumindest aktueller Tabellenführer der Regionalliga. Tatsächlich kursiert ein internes Strategiepapier, in dem pro Tabellenplatz gestaffelt die dazu nötigen Summen notiert sind. Schließlich soll auch in Zukunft weiterhin professionell an der Entwicklung des Vereins gearbeitet werden, wobei man sich im Erfolgsfall die Unterstützung der Stadt Hamburg erhofft, um die Stadionfrage langfristig zu lösen.

Doch der Alltag ist eben nicht berechenbar, und so war Trainer Dominik Glawogger nach dem 1:1 im Nachholspiel beim FC St.Pauli II auch alles andere als glücklich: "Wir machen zu wenig aus unseren Ballgewinnen und Torchancen." Dass sein Team 60 Minuten lang dominant war, konnte den Österreicher auch nicht versöhnlich stimmen, denn Ottensen holte aus den vergangenen drei Partien nur zwei Punkte und steht gerade mal auf Platz sechs. Ein echter Aufstiegskandidat müsste aber einen Gegner, der von den letzten 13 Spielen genau eines gewann und nun kurzfristig auf fünf Stammspieler verzichten musste, quasi aus dem Stadion schießen - selbst an einem Mittwoch zur "fanfreundlichen" Anstoßzeit 14 Uhr.

Nur zwei Zugänge überzeugen

So kommt es zum wiederholten Mal schon in der Hinrunde zu der Erkenntnis: Der Kader reicht nicht für die höchsten Ansprüche. Vor einem Jahr stand die wohl teuerste Mannschaft der Liga zu diesem Zeitpunkt sogar nur auf Rang 13, konnte die Qualität erst im Frühjahr entfalten. Das Team wurde anschließend in der Sommer-Wechselperiode mit neun Neuzugängen verändert - doch von ihnen konnten bislang nur zwei überzeugen: Fabio Maiolo und Immanuel Höhn.

Die Abgänge der Leistungsträger Max Brandt (machte alle 15 Partien für Drittligist Ulm) und Maik Lukowicz (aktuell 23 Saisontore für Werder Bremen II) konnten nicht kompensiert werden. Wobei: Natürlich sind langfristige Ausfälle auch Pech. So zogen sich Tobias Schwede und Diamant Berisha Kreuzbandrisse zu, Serkan Dursun, Michael Igwe, Ridel Monteiro und Nick Brisevac fehlen ebenfalls langfristig, wobei Letzterer gegen St.Pauli immerhin erstmals in dieser Saison im Kader stand.

So dürfte der Sportliche Leiter und Präsident Liborio Mazzagatti in der Winterpause wieder einmal auf dem Transfermarkt aktiv werden müssen. Zumindest, wenn er den eingeschlagenen Weg vom Stadtteilverein mit hervorragender Jugendabteilung zum dritten Hamburger Profiklub weiterführen möchte. Da alle Spieler- und Trainerverträge nur bis zum 30. Juni laufen, bleibt es ohnehin spannend - und am Sonntag ist ein Heimsieg gegen Weiche Flensburg Pflicht, auch wenn bei den Fördestädtern erstmals Torsten Fröhling auf der Trainerbank sitzt. Dieser dürfte doppelt motiviert sein, denn er war schon häufig Thema bei Teutonia...