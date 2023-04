Teutonia Ottensen: Aufstiegszug abgefahren, Pokalfinale vor Augen

Zu spät aufgewacht: Für Teutonia Ottensen ist der Aufstiegszug abgefahren, im Landespokal Hamburg steht der Regionalligist aber wieder im Finale und hofft auf den erneuten Einzug in den DFB-Pokal.

Der FC Teutonia 05 steht im Endspiel um den Hamburger Pokal. Gegen den Vorjahres-Regionalliga-Anwärter Concordia gab es ein souveränes 7:1. Es war der 15. Pokalerfolg auf Landesebene in Folge. Die bislang letzte Niederlage hatte es im August 2020 gegen Eintracht Norderstedt gegeben.

Wer gedacht hatte, es würde gegen den Oberliga-Achten eine schwere Aufgabe werden, sah sich früh eines Besseren belehrt. Der Favorit ging hochkonzentriert in die Partie, und da sogar Top-Torjäger Maik Lukowicz sein erstes Pokal-Tor erzielte, konnte nicht mehr viel schiefgehen. Affamefuna-Michael Ifeadigo erhöhte nach neun Minuten auf 2:0. Die weiteren Tore bis zum bereits nach einer Stunde erreichten Endstand markierten Erolind Krasniqi, Ole Wohlers (je 2) sowie Marcus Coffie. Im Endspiel geht es am 3. Juni im "Heimstadion" an der Hoheluft gegen den Oberliga-Tabellenführer TSV Sasel, der sich beim designierten Sechstliga-Meister FC Alsterbrüder durchsetzte. Der starke Leihstürmer Krasniqi könnte sogar "Doppel-Pokalsieger" werden, denn in der Hinrunde hatte er für RW Essen noch im Niederrhein-Pokal getroffen - auch der Drittligist steht nun im Finale.

Im Pokal ist die Titelverteidigung also weiterhin möglich. Was in der Liga möglich gewesen wäre, kann das Team am nächsten Samstag beim Auftritt an der Lohmühle zeigen. Im Duell der beiden finanzkräftigsten Vereine der Liga soll die Entwicklung des Teams von einem Abstiegsplatz im November auf Rang 3 zum krönenden Abschluss gebracht werden.

Die vergangenen sieben Auswärtsspiele hat Teutonia 05 gewonnen. Zuletzt gab es sogar einige Protagonisten im Umfeld, die über die 2:4-Heimniederlage gegen Flensburg vor neun Tagen nicht ganz unglücklich waren - sonst wäre sicher die Diskussion darüber aufgekommen, dass Sportchef Liborio Mazzagatti keine Unterlagen für die Drittliga-Lizenz eingereicht hat. Zu seiner Ehrenrettung: Ende Februar lagen die 05er mit 14 Punkten Rückstand auf Platz 7.

So hat der 49-Jährige nun genau die Zeit, die der Konkurrent VfB Lübeck im vergangenen Frühjahr in Person des erst im Februar 2022 installierten Regionalliga-Experten Sebastian Harms offensichtlich gut nutzte. Wie groß der übliche Umbruch an der Kreuzkirche ausfällt, liegt nun in seiner Hand - zumindest Trainer Bergner hat noch bis zum geplanten Aufstieg 2024 einen Vertrag. Und eine nunmehr greifbare erneute DFB-Pokal-Teilnahme würde auch noch rund 200.000 Euro in den Etat spülen, um den einen oder anderen "Unterschiedsspieler" zu verpflichten. Was dann bei einer DFB-Pokalauslosung passieren kann, erlebten die Ottenser ja schon 2022, als sie den amtierenden Champion RB Leipzig zogen und sogar öffentlich-rechtlich live vorspielen durften.