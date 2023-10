Teures Hessen-Derby für Darmstadt - Geringe Strafe für Bochum

Das DFB-Sportgericht hat am Donnerstag über zwei Geldstrafen informiert. Während der VfL Bochum "nur" 6600 Euro bezahlen muss, hat es Aufsteiger Darmstadt heftiger erwischt.

Große Unterstützung: Fans des SV Darmstadt 98 in Frankfurt. imago images

Für die Bundesliga-Rückkehr von Darmstadt 98 hatten sich die Spielplan-Macher etwas Besonderes einfallen lassen. Am 20. August trafen die Lilien zum Abschluss des 1. Bundesliga-Spieltags der Saison 2023/24 in Frankfurt auf die benachbarte Eintracht. Das stimmungsvolle Hessen-Derby verlor die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht zwar mit 0:1, verkaufte sich dabei aber teuer.

Teuer wird es für den Verein nachträglich nun allerdings auch wegen des Fehlverhaltens einiger Fans. Wie der DFB am Donnerstag mitteilte, wurde Darmstadt im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe in Höhe von 30.000 Euro belegt.

Davon könnten die Lilien immerhin bis zu 10.000 Euro für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden, was dem DFB bis zum 31. März 2024 nachzuweisen wäre. Hintergrund: Bereits vor Anpfiff der Partie in Frankfurt hatten Darmstädter Anhänger mindestens 30 pyrotechnische Gegenstände gezündet. Der Verein hat dem Urteil bereits zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.

VfL: 6600 Euro für drei Becher und eine Rakete

Zwei weitere Spiele, die der DFB in dieser Woche genauer unter die Lupe nahm, waren zwei mit Beteiligung des VfL Bochum. Der Verband belegte den Revierklub mit zwei Geldstrafen in Gesamthöhe von 6600 Euro. Davon könne der Verein bis zu 1200 Euro für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden, was dem DFB ebenfalls bis zum 31. März 2024 nachzuweisen wäre.

Im Zentrum der Kritik stehen das Heimspiel gegen Borussia Dortmund (1:1), bei dem Bochumer Fans drei Becher in Richtung eines BVB-Profis geworfen hatten, sowie das Auswärtsspiel in Augsburg (2:2), bei dem eine Rakete aus dem VfL-Block in Richtung Spielfeld abgefeuert wurde. Die Partie musste daraufhin für etwa 50 Sekunden unterbrochen werden. Bochum hat beiden Urteilen zugestimmt, auch sie sind damit rechtskräftig.