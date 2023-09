Teures Derby: FSV Zwickau zur Kasse gebeten

Mit einer Crowdfunding-Kampagne erarbeitete sich der klamme FSV Zwickau über die vergangenen Wochen viel Geld. Wegen unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger in der vergangenen Saison erhielt der Regionalligist nun aber eine empfindliche Strafe.

Mit der Crowdfunding-Kampagne "Fußball gehört den Fans" hatte der FSV im Sommer kompensieren wollen, dass er sich zuvor bewusst gegen den Einstieg eines Investors mitsamt befürchteter großer Abhängigkeit von diesem entschieden hatte. Insbesondere bei den aktiven Fanszenen anderer Vereine fand das schnell positive Resonanz, steht man in diesen Kreisen externen Geldgebern ohne vorherige Bindung zum Verein traditionell höchst skeptisch gegenüber.

Die anvisierten 500.000 Euro wurden noch vor dem geplanten Ende der Aktion erreicht. Auf seinen Kanälen in den sozialen Medien schrieb der Verein damals, Anfang September: "Wir sind absolut überwältigt und dankbar, dass uns so ein riesiges Ausmaß an Hilfe hier in Zwickau erreicht."

Insolvenz abgewendet - 72.000 Euro Geldstrafe

Dieser Meilenstein war für die Zwickauer überlebensnotwendig, denn in den vorherigen Wochen war das Damoklesschwert "Insolvenz und Löschung aus dem Vereinsregister" über den Schwänen gegeistert.

Dieses Horrorszenario ist für den Absteiger aus Liga drei wohl erstmal gebannt, dennoch trifft die neuerliche Geldstrafe den FSV. Der DFB verurteilte den Regionalligisten wegen "unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger" zu einer Geldstrafe in Höhe von 72.000 Euro.

Viel Feuer auf den Rängen im Derby

Grund dafür ist die Partie gegen den FC Erzgebirge Aue vom 14. März 2023 (0:2), als Anhänger der Schwäne insgesamt 122 Raketen abschossen. Hinzu kamen Rauchkörper, Bengalische Feuer und Getränkebecher, die auf das Spielfeld flogen, heißt es in der Mitteilung des DFB. Insgesamt musste das Spiel für mehr als eine Minute unterbrochen werden.

In der diesjährigen Regionalliga Nordost erwischten die Schwäne einen schwierigen Start, nach acht Spieltagen liegt der FSV mit acht Zählern auf Rang 13. Am Sonntag steht das Gastspiel beim Berliner AK an (13 Uhr).