Teurer Spieler: FC Bayern kauft Olise für viel Geld

Der FC Bayern München hat sich mit einem neuen Spieler verstärkt. Sein Name: Michael Olise. Der erst 22-jährige Flügelspieler soll dem Rekordmeister frischen Wind verleihen.

Wie wir alle wissen, ist der FC Bayern München nach elf Meisterschaften in Folge und 33 Bundesliga-Titeln insgesamt in der letzten Saison nicht Champion geworden. Stattdessen haben die Spieler und Verantwortliche von Bayer 04 Leverkusen ausgiebig gefeiert.

In der Folge haben die Bosse beim FCB unter anderem nach einem neuen Trainer gesucht. Ende Mai ist die Wahl dann auf Vincent Kompany gefallen. Der frühere Profi des Hamburger SV oder von Manchester City ist damit der Nachfolger von Thomas Tuchel.

Seitdem arbeiten die Menschen in München am Kader der Zukunft, der im Optimalfall neben der 34. Meisterschaft auch große Erfolge in der neuen Champions League und im DFB-Pokal erreichen soll.

Nun ist der erste große Neuzugang bekannt: Michael Olise. Der erst 22-jährige Angreifer ist Anfang Juli 2024 vom FC Bayern als neuer Spieler verkündet worden. Als teurer Spieler auch noch. Weit über 60 Millionen Euro gibt der FCB für Olise aus.

Warum? Weil der in London geborene Profi, der zuletzt in der höchsten englischen Liga (Premier League) für Crystal Palace gespielt hat, sehr schnell und trickreich ist. Es ist deswegen auch spannend zu beobachten, ob der neue Mann in Zukunft Leroy Sané Konkurrenz machen kann. Denn Olise spielt wie der deutsche Nationalspieler am liebsten auf dem rechten Flügel und legt gern den Turbo gen Tor ein.

Bislang kommt der Linksfuß, der auch Franzose ist und für französische U-Nationalmannschaften schon gespielt hat, etwa auf 82 Premier-League-Partien. In diesen hat Olise 14 Tore und viele Vorlagen erreicht. Die Frage wird nun sein: Wie gut zeigt sich Olise in der Bundesliga?