Teurer Sieg: DFB verlangt 35.100 Euro von Schalke

45 Rauchkörper beim Spiel gegen den 1. FC Magdeburg sorgen nun dafür, dass der FC Schalke 04 tief in die Tasche greifen muss.

Es war ein wilder Schlagabtausch - nicht nur auf dem Platz. Die Partie zwischen dem FC Schalke 04 und dem 1. FC Magdeburg am 6. Spieltag in der 2. Liga, die S04 nach einem 0:2-Rückstand noch in ein 4:3 drehen konnte, hat ein teures Nachspiel für die Königsblauen. In Zahlen: 35.100 Euro.

Das DFB-Sportgericht hat mit dieser Geldstrafe darauf reagiert, dass am 16. September beim zweiten Saison-Dreier der Schalker - damals noch unter Gerearts-Vorgänger Thomas Reis - S04-Fans über die Stränge geschlagen haben. "Wegen eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger" muss Schalke nun zahlen, kann aber 11.700 Euro der 35.100 Euro Strafe für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden.

45 Rauchkörper und zwei Minuten Unterbrechung

Anhänger des Zweitligisten brannten beim Einlaufen der beiden Teams 45 Rauchkörper ab. Das führte dazu, dass das Spiel nach fünf Minuten aufgrund der starken Rauchentwicklung für gut zwei Minuten unterbrochen werden musste, weil der Qualm nicht abzog.

nik