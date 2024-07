Teurer Dienstag: Wolves schnappen Wolfsburg Strand Larsen weg

Die Wolverhampton Wanderers haben am Dienstag tief in die Tasche gegriffen: Jörgen Strand Larsen und Pedro Lima sind beim Premier-League-Klub die Sommerneuzugänge drei und vier.

Am Dienstag konnten die Wolverhampton Wanderers zwei wichtige Planstellen im Kader schließen, dafür werden aber wohl fast 40 Millionen Euro fällig. Mit Jörgen Strand Larsen bekommt Wolves-Sportchef Matt Hobbs die erhoffte "neue Nummer 9". Der 14-malige norwegische Nationalspieler (drei Tore) kommt zunächst für ein Jahr auf Leihbasis von Celta Vigo.

Der Deal wandelt sich allerdings automatisch in einen Kauf samt Vertrag bis 2029 um, wenn bestimmte Parameter erfüllt werden. Rund 30 Millionen Euro - drei Millionen Euro Leihgebühr, 27 Millionen Euro Kaufpreis - umfasst das Gesamtpaket für den Mittelstürmer. Einen, um den auch der VfL Wolfsburg gebuhlt hatte. Die Niedersachsen aber gehen leer aus.

Strand Larsen war im September 2022 für knapp 13 Millionen Euro von Groningen in den Norden Spaniens gewechselt, wo er 73 Pflichtspiele bestritt (18 Tore, neun Assists). Nun folgt der große Schritt in die Premier League für den kantigen Angreifer mit einem Gardemaß von 1,93 Meter.

Doppelte Verstärkung für rechts hinten

Am Dienstagabend dann wurde die erwartete Ankunft von Pedro Lima offiziell. Der seit Montag 18 Jahre alte Rechtsverteidiger war am Sonntag auf der Insel gelandet, um sich den Wolves anzuschließen. Seinem vormaligen Verein, dem brasilianischen Zweitligisten Sport Recife, bringt er die genannte Ablösesumme von zehn Millionen Euro ein. An einem Weiterverkauf würden die Südamerikaner zu 12,5 Prozent partizipieren. 60 Prozent der Ablöse sind bis Dezember 2024 zu zahlen, die restlichen 40 Prozent bis Dezember 2025.

Als Vermittler konnte Pedro Limas neuer Teamkollege fungieren, auch Ex-Herthaner Matheus Cunha wurde in Cabedelo geboren. Am Dienstag setzte Pedro Lima seine Unterschrift unter einen Fünfjahresvertrag bis 30. Juni 2029, der eine Option auf eine weitere Saison enthält.

Vor Strand Larsen und Pedro Lima hatte sich Wolverhampton bereits mit dem portugiesischen Rechtsverteidiger Rodrigo Gomes (kam für 15 Millionen Euro aus Braga) und Mittelfeldspieler Tommy Doyle (für fünf Millionen Euro von ManCity fest verpflichtet) verstärkt.