Teurer Ballverlust: Raiders verspielen 20:0 - Rodgers führt Green Bay zum Prestigesieg

Die Las Vegas Raiders haben einen sicher geglaubten Sieg noch aus der Hand gegeben. Aaron Rodgers und die Green Bay Packers sind nach einem prestigeträchtigen Erfolg wieder in der Spur.

Die Raiders führten in einer wilden Partie gegen die Arizona Cardinals bereits mit 20:0 und schienen auf halber Strecke der regulären Spielzeit bereits der sichere Sieger zu sein. Doch am Ende gab es im Glückspielmekka Las Vegas lange Gesichter. Die Arizona Cardinals traten die recht kurze Reise zurück über die Staatsgrenze überglücklich an, weil sie das Spiel zunächst noch in die Overtime gebracht und dort durch einen Fumble-Return in die Endzone mit 29:23 gewonnen hatten.

Byron Murphy schnappte sich das Ei, das Hunter Renfrow in der Spielhälfte der Cardinals verloren hatte und trug es über 59 Yards zum Sieg. Nie zuvor hatten die Raiders nach Angaben der US-Nachrichtenagentur AP eine 20-Punkte-Führung in der NFL noch hergegeben.

Matchwinner neben Murphy war Spielmacher Kyler Murray, der in der zweiten Hälfte übernahm und viele starke Szenen hatte. "Ich musste ja übernehmen", sagte der 230-Millionen-Dollar-Mann. 277 Yards, ein Touchdown-Pass (bei einer Interception), eine fast schon wundersame Two-Point-Conversion acht Minuten vor Ende des vierten Viertels sowie ein erlaufener TD mit dem letzten Snap im vierten Viertel zum Ausgleich brachten die Gäste dank Murray zurück ins Match.

Arizona steht nach dem Auswärtserfolg bei 1:1, die Raiders müssen sich aus einem 0:2-Loch befreien. Ihr Spielmacher Derek Carr lieferte 252 Yards Raumgewinn mit 25 erfolgreichen Würfen und erzielte mit seinen Pässen zudem zwei Touchdowns.

Niederlage für Equanimeous St. Brown - Jones strahlt

Während Amon-Ra St. Brown in einem der frühen Spiele mit den Detroit Lions einen 36:27-Erfolg gegen die Washington Commanders gefeiert und dabei einen Klubrekord eingestellt hatte, kassierte sein älterer Bruder Equanimeous mit den Chicago Bears die erste Saisonniederlage.

Gegen die Green Bay Packers, erbitterter Rivale in der NFC North, um den Vorjahres-MVP Aaron Rodgers mussten sich die Bears mit 10:27 geschlagen geben. St. Brown lief als bester Receiver seiner Mannschaft für insgesamt 39 Yards. Auf der Gegenseite war Running Back Aaron Jones (123 Yards am Boden, ein TD) von der Bears-Defense kaum zu stoppen. "Das zaubert natürlich ein Lächeln in mein Gesicht", sagte der Protagonist, der bei der schmerzhaften Auftaktniederlage gegen die Minnesota Vikings noch enttäuscht hatte (49 Yards im Laufspiel). Rodgers kam beim siebten Packers-Erfolg über die Bears in Serie - zweitlängster Streak in dieser ältesten Rivalität der NFL-Historie (205 Duelle) - auf 234 Yards und zwei TDs (19/25).