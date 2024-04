Teurer Auftritt in Heidenheim: Wolfsburg muss knapp 80.000 Euro zahlen

Dem VfL Wolfsburg kommt das Fehlverhalten seiner Fans beim Auswärtsspiel in Heidenheim im Januar (1:1) teuer zu stehen. Der DFB verhängte am Montag eine Geldstrafe in Höhe von fast 80.000 Euro gegen die Niedersachsen.

Gang in die Kurve: Die VfL-Profis nach dem Remis in Heidenheim. imago images