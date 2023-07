Teure Relegation: VfB-Geldstrafe in Höhe von 205.000 Euro

Beim VfB Stuttgart ist die nächste hohe Rechnung reingeflattert. Der DFB-Kontrollausschuss hat den Schwaben wegen Verfehlungen der Fans in der Relegation gegen den Hamburger SV eine deftige Geldstrafe aufgebrummt. Die Schwaben haben dem Urteil bereits zugestimmt.

Dass der VfB Stuttgart auch in der Saison 2023/24 in der Bundesliga spielen darf, hat er seinen Leistungen in der Relegation zu verdanken. Dem emotionalen 3:0-Hinspielsieg ließen die Schwaben im Rückspiel beim Hamburger SV ein 3:1 folgen. Ein Trumpf in den zwei wohl wichtigsten Partien der Saison war die Unterstützung der Fans. Diese schlugen allerdings beide Male auch über die Strenge.

Wie das DFB-Sportgericht im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss mitteilte, müssen die Stuttgarter wegen "zweier Fälle eines unsportlichen Verhaltens ihrer Anhänger" zwei Geldstrafen in Gesamthöhe von 205.000 Euro begleichen. Eine saftige Strafe, von der der Verein bis zu 68.100 Euro für "sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen" verwenden darf. Entscheidet sich der VfB dazu, muss er das dem DFB bis zum 31. Dezember 2023 nachweisen.

Beim Hinspiel, in dem der VfB einen noch höheren Sieg leichtfertig liegen ließ, zündeten Stuttgarter Zuschauer am 1. Juni 2023 alleine 115 bengalische Feuer und einen Rauchtopf ab. Vier Tage später brannten die mitgereisten Gästefans in Hamburg insgesamt 89 bengalische Feuer ab. Der Verein hat den Urteilen zugestimmt, sie sind damit rechtskräftig.

Es ist indes nicht die höchste Geldstrafe, die die Schwaben in dieser Saison kassieren. Erst am 3. Juli hatte der DFB bekanntgegeben, dass der VfB zwei weiteren Urteilen zustimmte - Verfehlungen der Fans hatten die Stuttgarter sogar 249.000 Euro gekostet. Schon damals hatte der Bundesligist seinen Wert aus der Spielzeit 2021/22 ungefähr verdreifacht.