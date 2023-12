Teure drei Minuten für den Mainzer Barkok

Weil er die Mannschaftssitzung im Hotel knapp verpasst, streicht Mainz-Trainer Jan Siewert Aymen Barkok aus dem Kader. Dadurch entgeht dem 25-Jährigen nach einem 0:0 in Köln auch die Punktprämie.

Das werden teure drei Minuten: Wegen einer Verwechslung erscheint Aymen Barkok verspätet zur Mannschaftssitzung vor dem Mainzer Auftritt beim 1. FC Köln. Er dachte, der Termin sei für Viertel vor anberaumt worden, in Wirklichkeit ging es um 20 Minuten vor los. Den Beginn der Mannschaftssitzung riss Barkok gerade einmal um drei Minuten. Trainer Siewert strich den Mittelfeldmann daraufhin aus dem Kader, auf dem Spielberichtsbogen blieb ein Platz frei. Barkok entgeht damit auch die Punktprämie in vierstelliger Höhe.

Siewert: "Da habe ich eine klare Linie"

"Es war keine große Geschichte. Wir haben im Ablauf unsere Prinzipien, er war ein Versehen des Spielers, der es zeitlich nicht geschafft hat, da habe ich eine klare Linie. Er hatte sich einfach in der Zeit vertan, es war kein böses Ding. Ich kenne Aymen lange genug, das kann mal passieren, aber vor einem Spiel brauchst du den absoluten Fokus, deswegen war er nicht im Kader", betont Siewert, der als Co-Trainer der U 17 des DFB schon 2014 mit Barkok zu tun hatte.

Barkok trainiert wieder mit dem Team

Nach der Suspendierung für die Partie in Köln hat Barkok wegen des Zuspätkommens keine weiteren Strafen zu befürchten, zumal damit der Verlust der Punktprämie automatisch verbunden ist, was sich auf dem Konto bemerkbar macht. In der Woche vor dem Abstiegskampf-Knaller gegen den 1. FC Heidenheim (Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) trainiert die Mainzer Nummer 4 wieder normal mit.

Unklarheit bei Zentner

Während der Trainingswoche wird sich auch entscheiden, wie die weitere Entwicklung bei der Fingerverletzung von Robin Zentner verläuft. Der Stammkeeper musste zuletzt zweimal von Daniel Batz vertreten werden. Zentners Versuch, mit einer Schiene am Finger torwartspezifisches Training zu machen, ist bisher noch nicht erfolgreich gewesen. Eine Operation kann nicht vollständig ausgeschlossen werden.

Michael Ebert