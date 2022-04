Teuns gewinnt erste Romandie-Etappe - Massensturz reißt Feld auseinander

Der Belgier Dylan Teuns hat eine Woche nach seinem Triumph beim Fleche Wallonne auch die erste Etappe der sechstägigen Tour de Romandie gewonnen. Ein Massensturz kurz vor dem Ziel kostete viele Fahrer ihre gute Platzierung in der Gesamtwertung.

Der 30-jährige Teuns vom Team Bahrain Victorious siegte nach 178 km in der Westschweiz vor Rohan Dennis. Der Australier (Jumbo-Visma) hatte schon im Prolog Rang zwei belegt und wurde immerhin mit der Führung in der Gesamtwertung belohnt.

Maximilian Schachmann verlor in seinem ersten Rennen nach überstandener Krankheit viel Zeit. Der deutsche Meister vom Team Bora-hansgrohe kam 4:33 Minuten nach Teuns auf Rang 81 ins Ziel. Im Prolog hatte Schachmann noch Rang fünf belegt. Auch der britische Prologsieger Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) musste als Folge eines Massensturzes kurz vor dem Ende abreißen lassen.

Schachmanns Teamkollege Felix Großschartner (Österreich) verbesserte sich in der Gesamtwertung mit 16 Sekunden Rückstand auf Rang zwei, zeitgleich mit dem Titelverteidiger und ehemaligen Tour-de-France-Sieger Geraint Thomas aus Wales. Bester deutscher Fahrer ist Simon Geschke auf Platz 31 mit 43 Sekunden Rückstand.

Schachmann war im Januar an Corona erkrankt. Bei seinem Comeback bei Paris-Nizza Anfang März warf ihn ein Infekt erneut zurück, Schachmann trat bei seiner Titelverteidigung zur vierten Etappe nicht mehr an.

Die zweite Etappe der sechstägigen WorldTour-Rundfahrt führt am Donnerstag über 168,2 Kilometer rund um Echallens. Zu Ende geht das Rennen, das als bis dato einziger Deutscher Andreas Klöden im Jahr 2008 gewinnen konnte, am Sonntag in Villars.

1. Etappe La Grande Beroche/Schweiz - Romont/Schweiz (178,00 km):

1. Dylan Teuns (Belgien) - Bahrain Victorious 4:23:58 Std.; 2. Rohan Dennis (Australien) - Jumbo-Visma + 0 Sek.; 3. Marc Hirschi (Schweiz) - UAE Team Emirates + 2; 4. Aleksander Wlasow (Russland) - Bora-hansgrohe; 5. Quinten Hermans (Belgien) - Wanty-Gobert; 6. Ben O'Connor (Australien) - AG2R Citroën Team + 4; 7. Damiano Caruso (Italien) - Bahrain Victorious; 8. Juan Ayuso Pesquera (Spanien) - UAE Team Emirates; 9. Steff Cras (Belgien) - Lotto-Soudal; 10. Mauro Schmid (Schweiz) - Deceuninck-Quick-Step; ... 32. Simon Geschke (Freiburg im Breisgau) - Cofidis; 44. Nikias Arndt (Köln) - Team DSM + 25; 45. Marco Brenner (Ansbach) - Team DSM; 81. Maximilian Schachmann (Berlin) - Bora-hansgrohe + 4:33 Min.; 91. Anton Palzer (Ramsau bei Berchtesgaden) - Bora-hansgrohe; 114. Michel Hessmann (Unna) - Jumbo-Visma + 10:31; 120. Georg Steinhauser (Scheidegg) - EF Education-EasyPost + 10:37

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 1. Etappe:

1. Rohan Dennis (Australien) - Jumbo-Visma 4:29:48 Std.; 2. Felix Großschartner (Österreich) - Bora-hansgrohe + 16 Sek.; 3. Geraint Thomas (Großbritannien) - Ineos Grenadiers; 4. Dylan Teuns (Belgien) - Bahrain Victorious + 18; 5. Mauro Schmid (Schweiz) - Deceuninck-Quick-Step + 20; 6. Juan Ayuso Pesquera (Spanien) - UAE Team Emirates; 7. Mikkel Froelich Honore (Dänemark) - Deceuninck-Quick-Step; 8. Patrick Bevin (Neuseeland) - Israel-Premier Tech + 22; 9. Aleksander Wlasow (Russland) - Bora-hansgrohe + 23; 10. Brandon McNulty (USA) - UAE Team Emirates; ... 31. Simon Geschke (Freiburg im Breisgau) - Cofidis + 43; 32. Nikias Arndt (Köln) - Team DSM; 43. Marco Brenner (Ansbach) - Team DSM + 56; 81. Maximilian Schachmann (Berlin) - Bora-hansgrohe + 4:48 Min.; 83. Anton Palzer (Ramsau bei Berchtesgaden) - Bora-hansgrohe + 5:06; 104. Georg Steinhauser (Scheidegg) - EF Education-EasyPost + 10:53; 119. Michel Hessmann (Unna) - Jumbo-Visma + 11:06

Bergwertung, Stand nach der 1. Etappe:

1. Thomas Champion (Frankreich) - Cofidis 13 Pkt.; 2. Antoine Debons (Schweiz) - Nationalteam Schweiz 10; 3. Valere Thiebaud (Schweiz) - Nationalteam Schweiz 7; 4. Andrey Amador Bikkazakova (Costa Rica) - Ineos Grenadiers 5; 5. Robert Gesink (Niederlande) - Jumbo-Visma 3; 6. Kenny Elissonde (Frankreich) - Trek - Segafredo 2; 7. Julius Johansen (Dänemark) - Wanty-Gobert 2; 8. Lucas Plapp (Australien) - Ineos Grenadiers 1; 9. Tim Naberman (Niederlande) - Team DSM 1

Sprintwertung, Stand nach der 1. Etappe:

1. Rohan Dennis (Australien) - Jumbo-Visma 55 Pkt.; 2. Dylan Teuns (Belgien) - Bahrain Victorious 50; 3. Ethan Hayter (Großbritannien) - Ineos Grenadiers 30; 4. Geraint Thomas (Großbritannien) - Ineos Grenadiers 24; 5. Felix Großschartner (Österreich) - Bora-hansgrohe 22; 6. Marc Hirschi (Schweiz) - UAE Team Emirates 20; 7. Aleksander Wlasow (Russland) - Bora-hansgrohe 18; 8. Juan Ayuso Pesquera (Spanien) - UAE Team Emirates 17; 9. Mauro Schmid (Schweiz) - Deceuninck-Quick-Step 16; 10. Quinten Hermans (Belgien) - Wanty-Gobert 16; 11. Maximilian Schachmann (Berlin) - Bora-hansgrohe 16; ... 18. Georg Steinhauser (Scheidegg) - EF Education-EasyPost 11; 24. Michel Hessmann (Unna) - Jumbo-Visma 6; 30. Nikias Arndt (Köln) - Team DSM 3

Teamwertung, Stand nach der 1. Etappe:

1. UAE Team Emirates (Vereinigte Arabische Emirate) 13:30:33 Std.; 2. Ineos Grenadiers (Großbritannien) + 16 Sek.; 3. Bahrain Victorious (Bahrain); 4. Movistar Team (Spanien) + 17; 5. Trek - Segafredo (USA); 6. Cofidis (Frankreich) + 20; 7. Israel-Premier Tech (Israel) + 26; 8. Jumbo-Visma (Niederlande) + 28; 9. Groupama-FDJ (Frankreich) + 36; 10. Team DSM (Deutschland) + 51; 11. Bora-hansgrohe (Deutschland) + 1:13 Min.