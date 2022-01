"Teufel steckt im Detail": Can fehlt, Meunier fraglich

Am Dienstag spielt Borussia Dortmund bei Zweitliga-Spitzenreiter FC St. Pauli um den Einzug ins DFB-Pokal-Viertelfinale. "Wir sind der Titelverteidiger", gibt Marco Rose die Richtung vor. Fehlen wird Emre Can. Thomas Meunier ist fraglich

Allenfalls die personelle Situation, die erneut einige Fragezeichen mit sich bringt, stört beim BVB mit Blick auf das Duell am Millerntor: So bangt man beim BVB vor der Abfahrt nach Hamburg noch um Rechtsverteidiger Thomas Meunier, der sich gegen Freiburg leicht am Fuß verletzte. Auch Yossoufa Moukokos Mitwirken ist aufgrund leichter muskulärer Beschwerden im Adduktorenbereich noch nicht gesichert. Giovanni Reyna wird zudem erst nach dem Hoffenheim-Spiel zur Verfügung stehen, da sein körperlicher Rückstand nach halbjähriger Pause erheblich ist und entsprechend intensiv aufgeholt werden muss.

Vierte Zwangspause von Can

In der kurzen Länderspielpause soll dann auch Emre Can wiederkehren, der sich beim 5:1 gegen Freiburg bereits zum vierten Mal in dieser Saison eine Zwangspause wegen einer Muskelverletzung einfing. Gegen St. Pauli muss es ohne ihn gehen. Doch da sowohl Manuel Akanji als auch Dan-Axel Zagadou für die Innenverteidigung wieder zur Verfügung stehen, stellt der Ausfall des Allrounders Rose vor keine größeren Denksportaufgaben. Zumindest nicht, was die Frage nach dem Ersatzmann angeht.

Man kann sich ja vorstellen, dass es Emre nicht gut geht dabei. Marco Rose

Drängender ist da schon der Aspekt, warum es so häufig Can trifft in dieser Saison. Rose deutet am Montag an, dass beim deutschen Nationalspieler "der Teufel im Detail" stecke. Er ernähre sich gut, verhalte sich professionell, arbeite auch gut mit den Athletik- und Rehatrainern sowie den Physiotherapeuten zusammen, "aber manchmal ist es so, dass der Körper dir in bestimmten Phasen einen Strich durch die Rechnung macht". Man müsse daran arbeiten, dass Can diese Probleme in den Griff bekommt. Der Klub helfe ihm dabei. "Man kann sich ja vorstellen, dass es Emre nicht gut geht dabei."

Ein Sieg bei St. Pauli und damit das Aufrechterhalten der Chance, den DFB-Pokalsieg erfolgreich zu verteidigen, würde Cans Laune sicher aufhellen und gewiss auch dafür sorgen, dass die Zukunftsfrage rund um Erling Haaland auch in den nächsten Tagen kein größeres Thema wird.