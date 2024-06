Teuer und heiß begehrt: Olise soll Bayern bevorzugen

Der FC Bayern will sich für die kommenden Saison auch auf den Flügeln verstärken. Ein heißer Kandidat soll dabei Michael Olise von Crystal Palace sein.

Wie The Athletic berichtet, soll sich Michael Olise für einen Wechsel zum FC Bayern entschieden haben. Demnach sollen die Münchner bereits Kontakt mit Crystal Palace zwecks eines möglichen Wechsels aufgenommen haben, ein Deal sei aber noch nicht festgezurrt.

Der 22-jährige Franzose war zuletzt mit zahlreichen Klubs in Verbindung gebracht worden, unter anderem dem FC Chelsea, aber auch Newcastle United und die beiden Manchester-Klubs United und City sollen Interesse gehabt haben.

Bis zuletzt schien der FC Chelsea die besten Karten zu haben, doch das finanzielle Gesamtpaket scheint für die Blues nicht machbar. Olise soll schon vor einem Jahr kurz vor einem Wechsel an die Stamford Bridge gestanden haben, doch der Flügelflitzer entschied sich um und verlängerte stattdessen bei Crystal Palace um vier Jahre.

Hohe Ausstiegsklausel

Sein neuer Vertrag machte ihn nicht nur zu einem der Spitzenverdiener des Londoner Klubs, er soll auch eine Ausstiegsklausel von geschätzten 70 Millionen Euro beinhalten. Das bedeutet, dass Palace die Hände gebunden wären, sollten die Bayern von dieser Klausel Gebrauch machen. Eine offizielle Bestätigung gibt es bislang nicht.

Der 22-jährige Linksfuß kam 2021 vom FC Reading an den Selhurst Park und kann schon auf 82 Spiele, 14 Tore und zahlreiche Vorlagen in der Premier League verweisen. In der abgelaufenen Saison steigere er sich unter Trainer Oliver Glasner enorm. Nachdem der Linksfuß 18 Spiele wegen einer kniffligen Oberschenkelverletzung verpasst hatte, glänzte er nach seiner Rückkehr mit zehn Treffern in 19 Spielen - durchaus beeindruckend für einen Flügelspieler.

Olise wurde von Frankreichs U-21-Nationaltrainer Thierry Henry ins vorläufige Aufgebot für die Olympischen Sommerspiele in Paris (24. Juli bis 9. August 2024) berufen. Sollte er daran teilnehmen, würde er verspätet zu den Bayern stoßen.