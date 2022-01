Teuchert: "Der Trainer muss eine Position für mich finden"

Cedric Teuchert hat bei seiner Rückkehr zu Hannover 96 große Pläne. Der 24-Jährige hofft vor allem auf einen guten Start - für sich und seine neue Mannschaft.

Teuchert ist bestens gelaunt. "Ich habe mich riesig gefreut auf die Jungs, einige kenne ja einige noch", erzählt der 24-Jährige über seine ersten beiden Tage bei Hannover 96 im neuen Jahr.

Am Sonntag gab der Klub bekannt, dass Teuchert zurückkommt. Ausgestattet mit einem Vertrag bis 2024. Anders als 2019, damals wurde der Offensivakteur von Schalke 04 ausgeliehen. Und 2020 ließen die Niedersachsen die Kaufoption verstreichen - mangels finanzieller Möglichkeiten. Teuchert kehrte allerdings nicht zu Schalke zurück, sondern wechselte zu Union Berlin.

Erlebnis Olympia als Manko

Nach einer erfolgreichen ersten Saison folgte in der laufenden Spielzeit der sportliche Rückschlag, sprich: sehr wenig Einsatzzeiten. Teuchert gehörte im Sommer zum Kader des deutschen Olympiateams in Tokio, verpasste daher die Saison-Vorbereitung bei Union. "Das habe ich natürlich gemerkt", erzählt er rückblickend. Dennoch: "Ich bin stolz darauf, an den Olympischen Spielen teilgenommen zu haben. Das waren viele schöne Momente."

Der Plan: Neuer Schwung in Hannover

Die schönen Momente bei Union wurden im Laufe der Hinserie indes immer weniger. Zuletzt gehört der gebürtige Coburger oftmals nicht mehr zum Kader. Zeit also, um sich zu verändern, obwohl er sich bei Union immer wohlgefühlt habe, wie er versichert. In Hannover will Teuchert nun wieder durchstarten und seine Karriere wieder in Schwung bringen.

Die Voraussetzungen sind aus seiner Sicht gut. "Wir haben eine geile Mannschaft und ein geiles Trainerteam", sagt er. Allerdings steckt diese "geile Mannschaft" als 15. der 2. Liga mitten im Abstiegskampf. Teuchert schreckt das nicht. "Wir haben viel Qualität und Erfahrung und werden alles dafür tun, um in der Rückrunde ganz anders auftreten. Wir können noch viele Punkte holen. Das Wichtigste ist, dass wir gut starten, um hinten rauszukommen." Dazu will er seinen Teil beitragen - auf welcher Position sei erstmal nebensächlich. Mittelstürmer kann er spielen, ebenso auf den offensiven Außenpositionen oder auch als Achter. "Der Trainer muss eine Position für mich finden", meint Teuchert.

Wir haben viel Qualität und Erfahrung und werden alles dafür tun, um in der Rückrunde ganz anders auftreten. Cedric Teuchert

Aktuell fehlen ihm aufgrund der geringen Einsatzzeiten bei Union allerdings noch "10 Prozent" zur besten Verfassung. Die will der 96-Neuzugang bis zum Start am 14. Januar im Rostock noch aufholen, denn: "Ich will der Mannschaft sofort helfen."