Teuchert auf dem Absprung, aber Mann bremst

Springt Hannovers bester Torschütze ab und spielt zukünftig jenseits des Atlantiks? Fakt ist: Cedric Teuchert hat ein Angebot aus den USA vorliegen.

St. Louis City SC, wo der ehemalige deutsche Torwart Lutz Pfannenstiel als Sportchef tätig ist, hat Interesse an dem Stürmer von 96 und will für einen Wechsel noch in dieser Transferperiode 400.000 Euro nach Niedersachsen überweisen. Zu wenig, meint 96-Sportchef Marcus Mann. "Das aktuelle Angebot passt nicht. Wir wollen nicht die Leidtragenden eines Wechsels sein. Wir wissen um Cedis Wert. Den hat er bereits mehrfach nachgewiesen", sagte Mann dem kicker. Ein zeitnaher Wechsel ist damit aber nicht vom Tisch. Pfannenstiel müsste nachbessern.

Im Sommer endet Teucherts Vertrag in Hannover. Die Gespräche über eine mögliche Verlängerung blieben bislang ergebnislos. Der Stürmer wechselte im Sommer 2022 von Union Berlin nach Hannover. Schon in der Saison 2019/20 ging Teuchert für 96 auf Torejagd. Er war damals von Schalke 04 ausgeliehen.

Teuchert trainierte am Montagnachmittag bei 96 mit. Cheftrainer Stefan Leitl plant den 27-Jährigen für das Heimspiel am Freitag (18.30 Uhr) gegen den 1. FC Nürnberg ein. "Stand ist, dass ich davon ausgehe, dass Cedi am Freitag im Kader steht", sagte Leitl. "Für mich ist es wichtig, dass ich in dieser Woche mit ihm planen kann. Und davon gehe ich aus. Wichtig ist jetzt, dass er hier ist und gesund ist."

"Du musst solche Themen immer wieder einkalkulieren"

Teuchert hat in dieser Saison schon achtmal für 96 getroffen, sechsmal davon per Elfmeter. Der gebürtige Coburger hat aber nicht nur viele Tore geschossen, sondern fiel nach einer Oberschenkelverletzung Ende Oktober auch lange aus. Erst im letzten Spiel des vergangenen Jahres bei Holstein Kiel kehrte er in den Kader zurück. Am Samstag beim 2:2 in Elversberg wurde Teuchert in der 65. Minute für Andreas Voglsammer eingewechselt - blieb jedoch wirkungslos.

Ein kurzes Gespräch zwischen Leitl und Teuchert hat am Montag stattgefunden. "Ich erwarte auch von einem Spieler, dass er mich bei diesen Themen mitnimmt. Du musst solche Themen immer wieder einkalkulieren, weil wir so lange Transferfenster haben", sagte Leitl. "Es spielen viel Faktoren eine Rolle, unter anderem die Frage, ob der Spieler gerne wechseln möchte."

Und das soll bei Teuchert der Fall sein, zumal er in den USA deutlich besser verdienen könnte. Die Frage ist nun, ob Lutz Pfannenstiel sein Angebot noch deutlich erhöht. Laut Marcus Mann soll in den nächsten zwei Tagen eine endgültige Entscheidung fallen. Denn: "Es darf keine Hängepartie werden", betont der Sportchef.