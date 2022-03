"Testspiel" ohne Auswirkung: Curslack-Neuengamme kanzelt BU ab

Auswirkungen auf die Auf- bzw. Abstiegsrunde hatte das vorletzte Spiel der Oberliga Hamburg 1 am Dienstagabend nicht mehr. Dementsprechend hatte das Aufeinandertreffen zwischen dem HSV Barmbek-Uhlenhorst und dem SV Curslack-Neuengamme Testspiel-Charakter, was sich letztlich auch im Ergebnis widerspiegelte.

Nicht nur im Stadion an der Dieselstraße war es am Dienstagabend etwas frisch, auch die Hintermannschaft der Gastgeber präsentierte sich beim 2:6 zuweilen äußerst luftig. Das mag auch an der Konstellation selbst gelegen haben, denn für die Endabrechnung der Oberliga Hamburg 1 hatte das Aufeinandertreffen zwischen dem HSV Barmbek-Uhlenhorst und dem SV Curslack-Neuengamme keinerlei Bedeutung mehr. BU in der Abstiegs- und der SVCN in der Meisterrunde wollten beide für die entscheidende Saisonphase freilich keine Verletzungen riskieren.

Und so hatte die Begegnung etwas von einem Freundschaftsspiel, das die Gäste in der 6. Minute eröffneten. Über links landete eine Flanke aus dem Halbfeld beim unbedrängten Lechler, der aus sechs Metern nur noch den Schlappen hinhielt. Ein bisschen kurios zumindest war Treffer zwei des SVCN. Behrens (18.) zog einen Freistoß aus ungünstigem Winkel direkt aufs Tor. BU-Keeper Pagenkop, der den harmlos wirkenden Schussversuch anscheinend zu spät sah, verschätzte sich und packte erst hinter der Linie sicher zu. Erneut Lechler markierte in der 32. Minute mit dem 3:0 die Vorentscheidung und den Pausenstand. Diesmal bekam BU auf der rechten Seite keinen Zugriff. Mokhlis hüpfte mit Übersicht über die flache Hereingabe und Lechler hatte aus 15 Metern keine Probleme den Ball im linken Eck zu versenken.

Nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste weiter Lust, Tore zu schießen. Die Heimelf agierte defensiv dagegen weiter schwach, oft gar fahrlässig. Bälle nach vorne verschenkte - wie auch im ersten Abschnitt - BU häufig zu schnell. Schubring (50.) nach öffnendem Zuspiel Lechlers und Lechler (54.) selbst, der nach einem Konter seinen Dreierpack schnürte, schraubten das Ergebnis binnen weniger Minuten im zweiten Durchgang auf 5:0. Albrecht (85., 88.) sorgte in den Schlussminuten mit einem Doppelpack immerhin für etwas Ergebniskosmetik. Auf Gastseite traf Schubring (87.) mit dem zwischenzeitlichen 6:2 ebenfalls noch doppelt.

Für beide Mannschaften geht es am Wochenende mit dem ersten Spiel in den Play-off-Runden weiter. Der SV Curslack-Neuengamme muss am Sonntagnachmittag aller Voraussicht auswärts bei Victoria Hamburg antreten. Der HSV Barmbek-Uhlenhorst hat laut Plan bereits am Samstag entweder den TuS Osdorf oder den TSV Buchholz - beide spielen am Donnerstagabend den letzten Platz in der Meisterrunde aus - zu Gast.