Testspiel-Highlight für den FCN: Juventus Turin kommt ins Max-Morlock-Stadion

Wenige Wochen vor dem Saisonstart wartet ein Testspiel-Highlight auf den 1. FC Nürnberg. Im Rahmen seines Trainingslagers gastiert Juventus Turin im Frankenland - und spielt Ende Juli im Max-Morlock-Stadion gegen den 1. FC Nürnberg.

Seit vergangenem Dienstag bereitet sich der 1. FC Nürnberg auf die kommende Zweitliga-Saison vor. Zum Abschluss der ersten Trainingswoche unter Neu-Trainer Miroslav Klose steht am Mittwoch der erste Test beim 1. FC Hersbruck (19 Uhr) an. Weitere Vorbereitungsspiele werden folgen, unter anderem gegen den italienischen Rekordmeister Juventus Turin.

Die Bianconeri veröffentlichten am Montagvormittag ihren Sommerfahrplan, der sie unter anderem in das knapp 30 Kilometer von Nürnberg entfernte Herzogenaurach führt. Dort, wo aktuell die DFB-Elf ihr Camp für die Heim-EM bewohnt und in den vergangenen Jahren beispielsweise der FC Arsenal zur Vorbereitung gastierte, wird sich in diesem die Alte Dame vom 20. bis zum 26. Juli einen Teil ihres Trainingslager absolvieren - und vor der Rückreise nach Italien ein Testspiel gegen den 1. FC Nürnberg bestreiten.

Letzter FCN-Test vor dem Ligastart

"Das wird ein toller Test für uns, bei dem hoffentlich viele Fans dabei sein werden", freut sich Klose auf die Partie, die am Freitag, den 26. Juli um 17 Uhr im Max-Morlock-Stadion stattfindet. "Für uns ist es die Generalprobe, dementsprechend weit wollen wir da in der Vorbereitung auch sein." Am Wochenende vom 2. bis 4. August wird der erste Spieltag der neuen Zweitliga-Saison stattfinden.

"Wir wissen natürlich, dass wir auf einen sehr starken Gegner treffen. Ich habe immer gerne gegen solche Mannschaften gespielt, deshalb freue ich mich auch jetzt darauf, dass wir uns mit so einem Top-Team messen können."