Tests, Trainingslager, endgültiger Kader: Die wichtigsten Termine bis zur EM

Nach den zwei gelungenen Tests steht für die DFB-Elf eine Pause an. Wie es für das Nagelsmann-Team bis EM-Start weitergeht - und wann der endgültige Kader nominiert werden muss.

So mancher Akteur hat sich in den zwei Testspielen ins Rampenlicht befördern können. Man denke nur an Debütant Maximilian Mittelstädt oder auch Robert Andrich, der vor den beiden Siegen in Frankreich und gegen die Niederlande erst ein A-Länderspiel bestritten hatte.

Nach der Partie in Frankfurt erklärte Julian Nagelsmann allerdings ein weiteres Mal, dass die EM-Tür für alle nach wie vor offen stehe. Doch allzu viel Zeit bleibt Akteuren wie Leon Goretzka oder Mats Hummels nicht mehr, um sich zu präsentieren.

Denn am 18. Mai steht bereits der letzte Bundesliga-Spieltag auf dem Programm, eine Woche später am 25. Mai geht das Finale im DFB-Pokal über die Bühne. Nagelsmann wird seinen EM-Kader zwischen Mitte und Ende Mai bekanntgeben, schließlich wird sich der EM-Tross bereits am 26. Mai zum Trainingslager in Blankenhain treffen.

Fünf Tage lang werden die Nationalspieler gemeinsam trainieren, ehe sie am 31. Mai ins EM-Quartier nach Herzogenaurach umziehen, wo das Trainingslager fortgesetzt wird. Nicht ausgeschlossen, dass einige dorthin nachreisen müssen: Am 1. Juni steigt in London das Finale der Champions League, die Beteiligung einer deutschen Mannschaft ist mit den zwei Viertelfinal-Teilnehmern Borussia Dortmund und Bayern München durchaus im Bereich des Möglichen. Antonio Rüdiger und Toni Kroos rechnen sich mit Real Madrid Chancen aus.

Die letzten Tests steigen Anfang Juni

Nur zwei Tage später, am 3. Juni, folgt das Testspiel gegen EM-Teilnehmer Ukraine in Nürnberg, am 7. Juni steht dann die Generalprobe gegen Griechenland in Mönchengladbach an. Offiziell übermitteln muss Nagelsmann seinen finalen EM-Kader am 7. Juni bis 24 Uhr.

Und eine Woche später geht es dann endlich los. Das erste Gruppenspiel steigt am 14. Juni in München gegen Schottland, das zweite am 19. Juni in Stuttgart gegen Ungarn und das dritte am 23. Juni in Frankfurt gegen die Schweiz. Und wenn alles wie gewünscht läuft, ist das DFB-Team auch am 14. Juli mit von der Partie, wenn in Berlin der Europameister gekürt wird.