Testroet: "Ein Ballkontakt und drin ist er"

Der SV Sandhausen findet unter dem neuen Trainer Alois Schwartz in die Spur und verlässt nach dem Sieg in Dresden die Abstiegsplätze.

Pascal Testroet (Mitte) entschied die Partie an alter Wirkungsstätte für den SVS. imago images/Eibner

Sandhausen feierte einen 1:0-Erfolg bei Dynamo Dresden und kletterte auf Rang 15. Zum Matchwinner avancierte ausgerechnet der ehemalige Dresdner (2015-18) Pascal Testroet. Der 31-jährige erzielte das entscheidende Tor mit viel Willenskraft und starker Technik. Testroet sorgte auch sonst mit seiner Präsenz immer wieder für Unruhe in der Dynamo-Hintermannschaft.

Dritter Sieg in der Fremde

Die Entwicklung des SVS unter dem alten und neuen Trainer Alois Schwartz ist insgesamt bemerkenswert: Sandhausen blieb zum dritten Mal in Folge ungeschlagen, feierte bereits den dritten Auswärtssieg. In der gesamten Vorsaison holte der SVS gerade mal drei Zähler in fremden Stadien. Für Schwartz, der im September die Nachfolge von Gerhard Kleppinger antrat, war es bereits der zweite Sieg im fünften Spiel.

Ohne den verletzten Arne Sicker büßte Sandhausen gegenüber dem 2:2 gegen Bremen zwar an Offensivkraft ein. Stattdessen aber bewies das Sturmduo Testroet/Alexander Esswein, beide 31 Jahre alt, wie wertvoll Erfahrung sein kann. Die Nordbadener waren gnadenlos effektiv. Sein Tor des Tages bezeichnete Testroet als für ihn typisch: "Ein Ballkontakt und drin ist er."

Schwartz derweil hätte sich in der zweiten Hälfte "weniger Passivität" gewünscht. Nach dem Fehlstart mit vier Punkten aus sieben Spielen, aber acht Zählern aus den jüngsten fünf Partien handelt es sich fast schon um ein Luxusproblem.

Nun reist der SVS ans Millerntor

Am kommenden Sonntag sind die Schwartz-Schützlinge erneut auswärts im Einsatz. Und die Hürde könnte höher nicht sein: Es geht zum Tabellenführer FC St. Pauli, der bisher all seine sechs Heimspiele gewann, bei einem Torverhältnis von 19:3.