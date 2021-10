Testreihe negativ: Löwen starten am Dienstag

Am Samstag hat 1860 München mitgeteilt, dass Richard Neudecker positiv getestet wurde, am Dienstag nun soll wieder Normalität bei den Löwen einkehren.

Das Spiel der Münchner am Samstag gegen den SV Waldhof Mannheim fiel aus, weil der SVW mehrere Corona-Fälle hatte. Einen hatte dann auch 1860 am Samstag zu vermelden: Richard Neudecker. Der Mittelfeldspieler begab sich umgehend in Isolation, für Trainer und Mitspieler, die am Freitag Kontakt zu Neudecker hatten, war erst einmal ein Mannschaftstraining nicht möglich.

Das soll nun am Dienstag wieder aufgenommen werden. "Die aufgrund des positiven Corona-Falls gestern durchgeführte Testserie war negativ", twitterten die Löwen am Montag.

Für 1860, mit nur noch einem Zähler Vorsprung bedenklich nahe an die Abstiegszone herangerutscht, steht am kommenden Samstag der schwere Gang zum 1. FC Saarbrücken auf dem Programm.