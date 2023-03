Testet Deutschland im November gegen Rangnicks Österreicher?

Die deutsche Nationalelf sucht für die EM-Vorbereitung noch weitere Testspielgegner. Darunter sind offenbar auch Ralf Rangnicks Österreicher.

An diesem Dienstagabend (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) trifft die deutsche Nationalmannschaft in Köln auf Belgien. Wie das Länderspieljahr für sie danach weitergeht, ist noch offen. Klar ist: Weil die DFB-Auswahl als Gastgeber für die EM 2024 qualifiziert ist und sich auch dagegen entschied, "außer Konkurrenz" an der EM-Qualifikation teilzunehmen, wird sie bis zum Turnierstart nur noch Freundschaftsspiele bestreiten.

Eines davon könnte im Herbst in Wien stattfinden. Wie die österreichische Nachrichtenagentur APA am Montag berichtet, kommt Deutschland am 21. November ins Ernst-Happel-Stadion, um gegen die von Ralf Rangnick trainierten Österreicher zu testen. "Wir haben den Plan, im November eine europäische Topnation nach Wien zu holen", wollte ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold allerdings noch keinen Vollzug vermelden. "Derzeit laufen aber noch Detailgespräche."

Österreich startete am Freitag mit einem 4:1-Heimsieg gegen Aserbaidschan erfolgreich in die EM-Qualifikation und bekommt es an diesem Dienstag mit Estland zu tun. Deutschland gewann von 40 Länderspielen gegen die ÖFB-Auswahl 25 bei sechs Unentschieden. Das letzte Duell, kurz vor der WM 2018 in Russland, ging allerdings in Klagenfurt nach Führung (und einem heftigen Unwetter zuvor) mit 1:2 verloren.

Ukraine, Frankreich, USA-Reise?

Durchgesickert ist bereits, dass die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick im Juni in Bremen auf die Ukraine trifft, gefolgt von einer Partie in Polen und einem weiteren Test in Frankfurt, für den der Gegner noch offen ist. Das Duell mit der Ukraine wäre das 1000. Länderspiel in der DFB-Geschichte.

Im Länderspielfenster im September könnte Vizeweltmeister Frankreich in Dortmund Gegner der deutschen Elf sein. Außerdem steht im Oktober eine USA-Reise mit zwei Testspielen im Raum. Die USA tragen mit Kanada und Mexiko die WM 2026 aus.