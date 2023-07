Teste dein Wissen: Das Quiz zur Zweitliga-Saison 2023/24

Wie gut kennst du dich mit den Zweitliga-Teams für die Saison 2023/24 aus? In unserem Quiz kannst du dein Wissen testen.

Die Zweitliga-Saison 2023/24 wirft bereits ihre Schatten voraus. Noch vor dem DFB-Pokal bestreiten die 18 Klubs ihre ersten beiden Pflichtspiele. Der Startschuss hat es gleich in sich: Der in der Relegation gescheiterte Hamburger SV empfängt Bundesliga-Absteiger Schalke 04 am 28. Juli (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Die Partie war binnen einer Stunde ausverkauft.

Doch wie gut kennst du dich bereits mit den 18 Zweitligisten aus? Teste bei unserem Quiz dein Wissen. Vielleicht klappt es ja mit gleich 18 richtigen Antworten.

