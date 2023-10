Teste dein Wissen: Das Quiz zum Länderspiel USA-Deutschland

Die DFB-Auswahl startet gegen die USA in die Nagelsmann-Ära. Wie fit bist du in Bezug auf die Duelle mit den US-Amerikanern?

Am Samstagabend wird es für die Nationalelf ernst - auch wenn es wieder nur ein Freundschaftsspiel ist. In der Partie gegen die USA in Hartford/Connecticut (21 Uhr, LIVE! bei kicker) feiert Julian Nagelsmann seine Premiere als neuer Bundestrainer.

Doch dieses Duell hat viel mehr zu bieten: Bisherige WM-Duelle, Wechselspieler und alte Bekannte. Wie wie gut kennst du dich in dieser speziellen Länderspiel-Historie aus?

Teste dein Wissen im kicker-Quiz. Kommst du auf zehn Richtige?

Vielen Dank für deine Teilnahme!