Teste dein Wissen: Das Quiz zum anstehenden Champions-League-Finale

Am kommenden Samstag (21 Uhr LIVE! bei kicker) geht das Champions-League-Finale über die Bühne. In Istanbul treten dann Herausforderer Inter Mailand sowie Favorit Manchester City gegeneinander an. Wie fit bist du vor dem großen Endspiel der UEFA? Teste dein Wissen.

Darum geht es: Entweder Inter Mailand oder Manchester City werden den Henkelpott in die Höhe strecken. IMAGO/ABACAPRESS